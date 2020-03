In Berlin ist ein dritter Patient an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das erfuhr der Tagesspiegel am Dienstagabend, die Gesundheitsverwaltung unter Senatorin Dilek Kalayci (SPD) bestätigte den Fall dann in ihrer täglichen Pressemitteilung zur Pandemie-Lage.

Bei dem betroffenen Patienten handelte es sich um einen 42 Jahre jungen Mann, der in einem Lichtenberger Krankenhaus behandelt worden ist. Inwiefern der Mann zuvor erkrankt war, ist nicht bekannt.

Das Coronavirus gilt insbesondere für Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen als gefährlich. Allerdings hatten Virologen immer auch darauf hingewiesen, dass schwere Leiden auch bei Jüngeren auftreten können.

Am Montag wurde bekannt, dass ein 70-jähriger Berliner nach einer Corona-Infektion verstorben ist. In der vergangenen Woche war ein 95 Jahre alter Berliner an den Folgen der Infektion erlegen. Das Virus kann das schwere Lungenleiden Covid-19 auslösen.

1425 bestätigte Covid-19-Fälle - 26 auf Intensivstationen

In Berlin gibt es derzeit 1425 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Die Kontaktpersonen werden der Senatsverwaltung zufolge ermittelt, kontaktiert und isoliert. Kalaycis Stab schreibt: 791 Betroffene sind männlich, 632 weiblich. Bei zwei Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus behandelt werden 112 Personen, davon 26 intensivmedizinisch. Alle anderen Betroffenen sind häuslich isoliert.

Das Robert-Koch-Institut hatte seine Definitionen angepasst: Nun werden als Covid-19-Fall auch die Kontaktperson eines bestätigten Covid-19-Falls gezählt, wenn sie die typischen Symptome zeigen.