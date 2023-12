Durchsuchungen an acht Orten Razzia bei linker Frauenorganisation in Berlin

Meist mischen die Aktivistinnen und Aktivisten von „ZORA“ mit, stehen aber nicht selber im Fokus. Andere linke Gruppierungen agieren im Berliner Milieu offensiver und sind präsenter, während sich die Frauenorganisation „ZORA“ in der Regel etwas im Hintergrund hält. An diesem Mittwoch ist es anders.

Ermittler des Staatsschutzes durchsuchten am frühen Mittwochmorgen nach Informationen des Tagesspiegels acht verschiedene Objekte im Berliner Stadtgebiet. Darunter sechs Wohnungen, ein Café und ein Büro. Hintergrund ist ein pro-palästinensischer Flyer, der auf die Kappe der Gruppierung gehen soll. Die Sicherheitsbehörden stufen den Handzettel als Terror-verherrlichend ein. Grund dafür ist die positive Bezugnahme auf die terroristische „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ (PFLP). 170 Polizeikräfte sind nach Angaben der „BZ“ an dem Einsatz beteiligt.

Ein Abbild des betreffenden Flyers ist in einem Beitrag auf dem Instagram-Kanal der Organisation zu finden. Veröffentlicht wurde der Post am 12. Oktober unter dem Titel „Keine Befreiung der Frau ohne die Befreiung Palästinas“. Besonders ein Absatz in dem Statement dürfte die heutige Razzia ausgelöst haben.

„ZORA“ schreibt, man wisse, die Hamas habe kein Interesse daran, „das Patriarchat zu zerschlagen“, gerade deswegen sei es so wichtig „fortschrittliche Kräfte“ wie die PFLP als „Teil des palästinensischen Widerstands zu stärken“. Doch eben diese angeblich „fortschrittliche Kraft“ gilt in der Europäischen Union als Terrororganisation.

Auf der eigenen Website beschreibt sich „ZORA“ als eine „unabhängige, antikapitalistische Organisation für junge Frauen“. Die Befreiung der Frau gehe nicht nur einher mit dem Kampf gegen das Patriarchat, sondern auch mit der Überwindung des Kapitalismus und der Klassengesellschaft, heißt es in der Selbstauskunft. Die Aktivistinnen der Gruppierung seien gegen „jede Form der Unterdrückung“.

Im Zentrum dieser „Unterdrückung“ steht für die „ZORA“-Anhängerinnen seit dem 7. Oktober offenbar vor allem der israelische Staat. Die Feministinnen, die nicht nur in Berlin aktiv sind, nahmen an zahlreichen pro-palästinensischen Demonstrationen aus dem linken Milieu teil und bewarben Ankündigungen intensiv auf ihrem Instagram-Profil.

Ziemlich gute Freunde: „Young Struggle“ und „ZORA“

Insbesondere die enge Vernetzung mit den israelfeindlichen Linken von „Young Struggle“ sticht dabei ins Auge. Die marxistisch-leninistische international operierende Jugendorganisation hatte wenige Tage nach dem terroristischen Hamas-Überfall auf Israel, die Gräueltaten der Islamisten als „legitimem Befreiungskampf“ bezeichnet. Zuletzt traten sowohl „Young Struggle“ als auch „ZORA“ vergangene Woche bei der Besetzung eines Hörsaals der Freien Universität durch pro-palästinensische Studierende in Erscheinung.

Während keine Verurteilung des Hamas-Terrorismus durch „Young Struggle“ bekannt ist, schien man die Verbrechen des 7. Oktober bei „ZORA“ zumindest noch zur Kenntnis zu nehmen. Den männlichen islamistischen Terroristen fielen auch zahlreiche israelische Frauen zum Opfer, die teilweise sexuelle Gewalt erfuhren. „Patriarchal-geprägte Kriegspraktiken“ nennt „ZORA“ den sexuellen Missbrauch von Hamas-Angehörigen an weiblichen Opfern wenige Tage später in einem Beitrag auf Instagram, um zugleich zu relativieren: Der „Angriff auf die Besatzungsmacht“ verliere deswegen nicht an „Legitimität“.

Seitdem sind zumindest öffentlich keine Trauer oder Solidaritätsbekundungen von Aktivistinnen der Feministinnen-Gruppierung mit israelischen Opfern bekannt. Auch nicht mit einer Berliner Studentin, die gemeinsam mit ihrem Freund von der Hamas ermordet wurde.

Das ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil die Anhängerinnen von „ZORA“ gerade in Berlin sehr aktiv sind, sobald es um Gewalt gegen Frauen und Femizide geht. So organisierte „ZORA“ mehrere Gedenk - und Protestaktionen für die getötete Afghanin Zohra G., die 2022 in Pankow von ihrem Ehemann auf offener Straße ermordet wurde.