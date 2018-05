WAS SIE MACHEN: Für andere Menschen da sein, wenn diese in Not sind: Die ehrenamtlichen Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. In Berlin kennt man sie über ihre Einsätze auf Flüssen und Seen, im malerischen Werder stehen sie derzeit in ihren Helferzelten im Schatten der Kirche vor allem für die Besucherinnen und Besucher des Baumblütenfestes parat. Angesicht der Temperaturen, des warmen Obstweins und der fortgeschrittenen Feierlaune helfen die Ehrenamtlichen vor allem Geschädigten des "Zauberwassers", wie es jemand nett ausdrückte.

WAS SIE VERKRAFTEN MÜSSEN: Besonders herausfordernd sind Einsätze wie jener am Sonntagabend, als die Helferinnen eine alkoholisierte 18-Jährige vorsorgten, die angab, vergewaltigt worden zu sein. Menschen unter Schock zu helfen, Wasserleichen zu bergen, alles zu verarbeiten, auch das wird trainiert – und ist eine Leistung. Infos unter: www.berlin.dlrg.de/retten/mitmachen

