Fahrerflucht nach tödlichem Verkehrsunfall 74-jähriger Fußgänger stirbt in Berlin-Mitte

Am Donnerstagabend wird ein 74-jähriger Fußgänger in Berlin-Mitte von einem Autofahrer angefahren und tödlich verletzt. Der Fahrer des Wagens soll kurz abgebremst haben, dann aber geflohen sein. Die berichtet die Polizei in einer Meldung. Sie sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Der 74-jährige Fußgänger soll gegen 18:10 die Hochstraße in der Nähe des Volksparks Humboldthain überquert haben. Zeitgleich habe sich ein Bus der Linie 247 der Haltestelle Gerichtstraße / Hochstraße in Richtung Wiesenstraße genährt. Ein schwarzes Auto habe dann offenbar versucht, den Bus zu überholen, berichtet die Polizei weiter.

Bei dem Manöver habe der Wagen den 74-Jährigen frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Mann sei regungslos auf der Hochstraße liegengeblieben, teilte die Polizei in der Meldung mit. Der 74-Jährige habe erhebliche innere Verletzungen erlitten und sei wenige Stunden später im Krankenhaus verstorben.

Der Fahrer des schwarzen Wagens soll nach dem Zusammenstoß leicht abgebremst haben. Anschließend sei er in Richtung Böttgerstraße vom Tatort geflohen. Es soll sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen schwarzen Mercedes halten, schreibt die Polizei in einem Zeugenaufruf. Der Wagen soll an der Front beschädigt sein, eventuell auch an der Frontscheibe. Eine gezielte Fahndung nach dem Fahrer sei bereits eingeleitet worden. Unter anderem könnten die Beamt:innen auf die Videoaufzeichnungen aus dem BVG-Bus zurückgreifen.

Die Einsatzkräfte suchen nun nach weiteren Zeug:innen des Unfalls: Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Ablauf machen? Wer hat Videoaufzeichnungen bzw. Mitschnitte vom Unfallgeschehen? Wer kann Angaben zum Unfallfahrzeug machen? Hinweise an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen unter der Rufnummer (030) 4664-172301, per E-Mail an Dir1K23@polizei.berlin.de, via Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle.