Fahrerflucht nach Unfall 62-Jähriger Radfahrer stürzt in Berlin wegen Lkw

Am Montagmittag ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Weißensee verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 62-Jährige, der mit seinem Fahrrad gegen 13.30 Uhr die Greifswalder Straße in Richtung Antonplatz entlang fuhr, durch einen Lkw zu Fall gebracht.

Laut Zeugenberichten soll der Lkw zu wenig Abstand zu dem Radfahrer gehalten haben. Durch den Sturz erlitt der Mann Rücken-, Bein- und Schulterverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Der Lkw entfernte sich, ohne anzuhalten, vom Unfallort.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall, auch zum Fahrer oder der Fahrerin des Lastwagens, hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.