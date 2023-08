Fahrrad lag auf der Fahrbahn 22-jähriger Motorradfahrer in Berlin bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer ist in der Nacht zu Montag in Grünau im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick bei einem Unfall mit einem Fahrrad verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demzufolge sei der 22-Jährige gegen 2 Uhr auf der Regattastraße in Richtung Grünauer Straße unterwegs gewesen. Zwischen Wassersportallee und Schlierseestraße habe er einem Fahrrad, das auf der Fahrbahn lag, nicht mehr ausweichen können. Der 22-Jährige stürzte, das Motorrad rutschte über die Fahrbahn und beschädigte dabei zwei geparkte Autos. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Regattastraße in Höhe des Unfallorts kurzzeitig gesperrt. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (Tsp)