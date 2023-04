„Familienfreundlicher Arbeitgeber“ Dieses Berliner Rathaus ist ausgezeichnet

Berlins Bezirke suchen Personal. Wie passend, dass sich das Bezirksamt von Marzahn-Hellersdorf jetzt mit einem neuen Titel schmücken darf. Das dortige Bezirksamt ist mit dem Gütesiegel Familienfreundlicher Arbeitgeber Land Berlin (GfA) ausgezeichnet worden. Dieses wird an Dienststellen verliehen, die sich in besonderer Weise mit den Themen der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf befassen. Das Bezirksamt möchte die Zertifizierung nutzen, um attraktive und familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Darüber hat jetzt der aktuelle Tagesspiegel-Newsletter für Marzahn-Hellersdorf berichtet, dessen aktuelle Ausgabe Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.

Was hat das Bezirksamt bereits getan? In den vergangenen Monaten wurden gezielt Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, die die Mitarbeiter:innenzufriedenheit steigern und die Personalgewinnung erleichtern sollen. Dazu gehören: flexible Arbeitszeitmodelle, die Möglichkeit von Homeoffice sowie die Mitnahme des eigenen Hundes in das Büro.

Was will das Bezirksamt noch unternehmen? Geplant ist, noch weitere Maßnahmen zu etablieren, die die unterschiedlichen Lebensmodelle der Beschäftigten in den Fokus nehmen und deren Bedürfnisse bei der Gestaltung der Arbeitsumgebung mit einbeziehen. Dies könnte die Entwicklung eines kinderfreundlichen Büros sein.

Was bringt das den Bürger:innen? Eine hohe Mitarbeiter:innenzufriedenheit führt zu einer besseren Servicequalität und einer höheren Effizienz der Verwaltung. Außerdem will das Bezirksamt mit einer familienfreundlichen Personalpolitik als Vorbildfunktion für lokale Unternehmen dienen.

