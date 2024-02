Fashion Week in Berlin Von Kleider machenden Leuten und Promis auf dem Laufsteg

Der Umstand, dass Kleider Leute machen, stimmt in vielen Teilen der Welt, in Berlin aber nicht. Wenn, dann machen Leute hier Kleider – oder etwas, was im Entferntesten daran erinnert. Zweimal jährlich allerdings kommen auch nach Berlin Leute machende Kleider, um von Kleider machenden Leuten gezeigt zu werden. Zweimal jährlich ist Fashion Week, und in der vergangenen Woche war es wieder einmal so weit.