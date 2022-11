Fast in Badewanne ertränkt Mann wegen versuchten Totschlags seiner Ex-Partnerin in Berlin angeklagt

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 60-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Der Mann soll versucht haben, seine Ex-Partnerin zu ertränken. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag in Berlin mit.

Unter einem Vorwand soll der Mann die 42-Jährige ins Badezimmer der einst gemeinsamen Wohnung im Märkischen Viertel gelockt, sie mit einem Schraubenzieher bedroht und dazu gebracht haben, sich selbst mit Gewebeband zu fesseln. Den Ermittlern zufolge soll er sie gezwungen haben, Schlafmittel mit Wodka einzunehmen, bevor er sie in die Badewanne brachte und versuchte, sie dort zu ertränken.

Die Tat geschah am 2. Juli. Nachbarn hatten Blutspuren an der Wohnungstür gefunden und die Polizei alarmiert. Diese nahm den Beschuldigten vorläufig fest. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Frau überlebte dank einer Notoperation. (dpa)

