Die Mitteldeutsche Flughafen AG, Betreiberin der wenig ausgelasteten Airports Leipzig/Halle und Dresden rechnet sich mittlerweile gute Chancen aus, gefrustete Reisende aus der Hauptstadtregion anzulocken. Deren Geschäftsführer Götz Ahmelmann, ein ehemaliger Air-Berlin-Manager, hat zu Beginn der ITB eine freche Werbekampagne gestartet. Seine sächsischen Airports locken mit kurzen Wartezeiten und niedrigen Parkgebühren. Es klingt ein wenig wie das Pfeifen im Walde, wenn Berlins Flughafensprecher erklären: „Niemand fährt von hier zwei Stunden nach Dresden oder Leipzig weil ein schlechter BER-Witz lockt.“ Doch wenn eine wachsende Zahl der Berliner genau das tut, könnte so manche Kalkulation des Berliner Flughafenbetreibers nicht mehr aufgehen.

„logistisch extrem herausfordernd“

Oliver Lackmann, Chef der Ferienfluggesellschaft TUI fly mit Zentrale in Hannover, nannte die Lage in Tegel im Interview mit dieser Zeitung dieser Tage „logistisch extrem herausfordernd“. Er stationiert nur in der Wintersaison eine Maschine in Berlin, um Kreuzfahrtgäste von und nach Dubai zu fliegen. Neben den Defiziten beim Komfort an beiden Flughäfen sieht Lackmanns mittelgroße Fluggesellschaft ein anderes Problem: Die beiden lokalen Marktführer Eurowings und Easyjet würden sich nichts schenken. „Auf den ruinösen Wettbewerb in Berlin werden wir uns nicht einlassen.“

Ryanair hingegen schon. Die Billigfluggesellschaft ist die größte Airline Europas – gemessen an den Passagierzahlen, wenn auch nicht am Umsatz. Die Iren fliegen seit Jahren ab Schönefeld und seit Übernahme einiger Air-Berlin-Flieger auch ab Tegel. Nun, wo Ryanair auch in Deutschland kurz davorsteht, sich Frieden mit den Gewerkschaften zu erkaufen und Chancen hat, auch noch Flugrechte von der insolventen Germania zu übernehmen, greift sie neu an in Berlin: Ryanair-Manager Kenny Jacobs kündigte auf der ITB an, den Flugplan zum nächsten Winter um weitere zwölf auf dann 59 Direktziele ab Berlin auszubauen: Neben Tel Aviv und Malaga bindet Ryanair auch so exotische Ziele wie das finnische Lappeenranta und das nordbosnische Banja Luka direkt an. Für Ticketpreise ab 14,99 Euro wird mancher Berliner sogar diese Ziele ausprobieren.

Von Lufthansas Tochter Eurowings, Easyjet, Ryanair, über Branchenprimus American Airlines bis hin zur Mini-Fluggesellschaft Sundair mit Sitz in Stralsund vor Rügen: Alle sind oder wollen sich in Berlin breiter machen. So verzeichneten Berlins Flughäfen im Schnitt im Januar bereits 19 Prozent mehr Flugbewegungen als im Januar des Vorjahres. Setzt sich dieser Trend fort, ist ein Verkehrskollaps programmiert.

Startbahn statt grüne Wiese

Das sieht man bei der Flughafen Berlin Brandenburg (FBB) anders. „Die FBB war bei der ITB und aktuell bei der Konferenz Routes Asia in Cebu auf den Philippinen immer im Gespräch mit Airlines und versucht, mehr Langstrecken in die Hauptstadtregion zu bekommen“, bestätigt Flughafensprecher Hannes Hönemann die Absicht zum Wachstum. „Wegen des langen Vorlaufes von mindestens einem Jahr gehen wir davon aus, dass es in Tegel nicht mehr zu zusätzlichen Langstrecken kommt. Die Airlines, die Interesse bekommen, werden gleich an den BER wollen. Sollte eine Airline dennoch vorher kommen wollen, wird es an uns nicht scheitern.“

So oder so, ein neuer Flughafen würde helfen. Berlin braucht den BER. Der Aufsichtsrat der FBB beschloss vergangenen Freitag, dass nun Planungen für den Bau eines dritten Terminals angeschoben werden. Genügt das? Ryanair-Manager Kenny Jacobs, denkt größer, grundsätzlicher: „Wenn es nach mir geht, sollte Berlin auch Tempelhof wieder öffnen. Ja, da werden sich einige, die die grüne Wiese schätzen, beklagen. Aber es gibt doch schon den Tiergarten“. In jedem Fall müsse Tegel offen bleiben. „Berlin ist eine der besten Städte der Welt und braucht mindestens zwei Flughäfen“.