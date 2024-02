Fotos dürfen nicht auf Botschaft projiziert werden Berliner Polizei verbietet Protestaktion zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs

Am zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine will der Verein Vitsche am kommenden Sonnabend vor der russischen Botschaft demonstrieren – doch die Berliner Polizei hat einen Teil davon verboten. Geplant war, auf die Botschaft eine Stunde lang Fotos vom Angriffskrieg zu projizieren. Das hat die Polizei den Anmeldern der Versammlung am Freitag per Bescheid untersagt.