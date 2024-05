Fremdenfeindlicher Übergriff in Berlin-Köpenick 44-Jährige greift Frau verbal und körperlich an

In Berlin ist die Polizei am Sonntagmorgen zu einem Einsatz wegen Beleidigung und Körperverletzung nach Köpenick alarmiert worden. Eine 44-jährige Frau wurde an einer Straßenbahnhaltestelle fremdenfeindlich beschimpft, teilte die Polizei am Montagmittag mit.

Demnach soll die Frau gegen 9 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle an der Bahnhofstraße Ecke Lindenstraße gewartet haben, als eine ebenfalls 44-Jährige anfing, sie zu beleidigen. Die Tatverdächtige soll anschließend ihr Opfer gegen die Glasscheibe des Wartehäuschens geschubst haben, wobei sie mit dem Kopf dagegen knallte. Sie erlitt Schmerzen am Kopf, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde die Tatverdächtige einem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin laufen. (Tsp)