Fünfjährige im Bürgerpark Pankow erstochen Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 19-jährigen Babysitter

Nach dem gewaltsamen Tod der fünfjährigen Anissa im Bürgerpark Pankow hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 19 Jahre alten Babysitter des Kindes erhoben. Der junge Mann steht im Verdacht, das Mädchen am 21. Februar erstochen zu haben. Die Anklage lautet auf Totschlag, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Demnach war der Mann bisherigen Ermittlungen nach am Tattag mit der Fünfjährigen und deren drei Geschwistern im Paulepark. Als das Mädchen auf die Toilette musste, soll der 19-Jährige mit ihr in Richtung Bürgerpark gelaufen sein, statt in die nahegelegene Wohnung der Familie zu gehen.

Dabei habe er das Kind zunächst aus den Augen verloren und gesucht. Nachdem er die Fünfjährige wiedergefunden hatte, soll der 19-Jährige sie laut Anklage durch mehrere Messerstiche getötet haben.

Das Motiv des Angeklagten sei weiterhin unklar, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Über drei Monate nach der Tat habe er sich weiterhin nicht zu den Vorwürfen geäußert. (Tsp)