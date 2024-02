Gehege im Berliner Tierpark gesperrt Mann soll gedroht haben, Eisbärin Hertha zu erlegen

Eisbärin in Gefahr? Am Montag blieb das Gehege im Berliner Tierpark in Berlin-Lichtenberg gesperrt. Der Grund laut Medienberichten: Ein Mann soll gedroht haben, Eisbärin Hertha zu erlegen. Das jedenfalls berichtete zuerst das Portal „Berlin live“, später auch die „Bild“-Zeitung.

Am Montagvormittag postete der Tierpark bei Instagram, der für 11 Uhr geplante Eisbär-Talk müsse ausfallen, „der Bereich um die Eisbäranlage ist gesperrt“. Warum, wurde nicht erklärt.

Der Grund „Berlin live“ zufolge: In der Nacht zu Montag sei in sozialen Medien ein Video aufgetaucht, zuerst in einer kleinen Jäger-Gruppe bei Telegram. Es zeige das verpixelte Gesicht eines Mannes mit Sonnenbrille und Sturmhaube am Eingang des Tierparks. Mit verfremdeter Stimme habe er gesagt, „ich werde der erste Typ sein, der einen Eisbären in Europa erschießt“ und Pfeil und Bogen aus einem Koffer gezogen. Und hinzugefügt haben: „Ich komme, meine Kleine. Ich werde Geschichte schreiben.“ Die Administratoren der Telegram-Gruppe sollen den Post mittlerweile gelöscht haben.

Der „Bild“ zufolge soll der Mann sein Vorhaben bereits am 20. Februar angekündigt haben. Die Zeitung zitiert den Mann weiter: „Ich habe beschlossen jagen zu gehen. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe eine Licence und ich habe mit meinem Bogen und Pfeil schon alles erkundet. Es ist sehr einfach. Und ich hole mir den Schädel von Hertha.“ Aktuell leben im Tierpark Eisbärin Tonja (14) und ihre Tochter Hertha (5).

Androhung von Straftaten?

Beiden Medien soll die Berliner Polizei bestätigt haben, ihr sei die Drohung aus dem Video bekannt, man habe Ermittlungen wegen der „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz“ eingeleitet.

Auf Tagesspiegel-Nachfrage allerdings wollte Polizeisprecher Martin Dams seine Aussagen nicht mehr bestätigen – es gebe eine „neue Lage“, er verwies an den Tierpark. Dieser wiederum war am Dienstagmorgen nicht erreichbar.