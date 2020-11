Vor dem geplanten Kauf von 3900 Berliner Wohnungen durch den schwedischen Investor Heimstaden Bostad gibt es Verhandlungen mit dem Senat. In den Gesprächen geht es um eine sogenannte Abwendungsvereinbarung, wie eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Wohnen am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.

Zuerst hatte die Berliner Zeitung berichtet. In dem Bericht hieß es, dass Heimstaden bereit sei, weitgehende Zugeständnisse zu machen. Dazu soll gehören, dass der Investor in Milieuschutzgebieten für 20 Jahre auf die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen verzichtet.

Üblicherweise bekennen sich Käufer in einer solchen Vereinbarung zu geltenden Verordnungen zum Milieuschutz. Diese sollen zahlungsschwächere Mieter vor Verdrängung schützen. Käufer können damit verhindern, dass das Land sein Vorkaufsrecht nutzt.

Nach der Mitteilung einer Mieterinitiative ist Heimstaden auch bereit, eine Kooperationsvereinbarung einzugehen. Die Senatsverwaltung konnte aber nicht bestätigen, dass eine solche Vereinbarung abgeschlossen werden soll. Das Unternehmen hat sich auf Anfrage noch nicht dazu geäußert.

Mehr zum Thema Protest gegen schwedischen Investor Mieter werfen Senat „Geheimverhandlungen” mit Heimstaden vor

Nach Angaben der Finanzverwaltung soll es nach Abschluss der Verhandlungen mit Heimstaden eine gemeinsame Erklärung geben. (dpa)