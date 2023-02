Großeinsatz in Berlin-Kreuzberg : Mann randaliert in Wohnung, droht mit Messer und springt aus dem Fenster – Lebensgefahr

Polizei und Feuerwehr waren am Sonnabend in Kreuzberg im Einsatz. Ein Mann randalierte in seiner Wohnung. Der 42-Jährige befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand.