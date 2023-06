Großeinsatz in Berlin-Mitte Feuerwehr löscht Brand in Wohnhaus neben Synagoge

Ein Dachstuhlbrand in einer belebten Gegend in Berlin-Mitte hat einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr zur Oranienburger Straße Ecke Auguststraße gerufen. Dort brannte es demnach in einem ausgebauten Dachgeschoss eines viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes.

Gegen 12 Uhr war das Feuer gelöscht, die Feuerwehr verhinderte die Ausbreitung der Flammen auf Wohnungen und nebenstehende Gebäude. Auch die angrenzende Synagoge war von dem Brand nicht betroffen, wie die Feuerwehr in einem Tweet mitteilte. Menschen wurden den Angaben von Samstag zufolge nicht verletzt. Insgesamt waren 115 Einsatzkräfte vor Ort.

„Wir waren zunächst mit wenigen Einsatzkräften vor Ort“, berichtete ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich das Feuer nach links und rechts auszubreiten drohte. Deshalb wurden schnell weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Warum genau das Feuer ausbrach, ist bislang noch unklar. Durch die Löscharbeiten sind laut dem Sprecher Wasserschäden in den darunter liegenden Wohnungen entstanden. Die Gegend rund um den Brandort ist eine beliebte Gegend für Touristen. (Tsp, dpa)