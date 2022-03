In Zeiten wie diesen tun positive Nachrichten gut. Und wir können Ihnen, liebe Leser:innen und liebe User:innen, davon einige präsentieren. Zuallererst aber ein großes Dankeschön - jetzt können dank des Engagements fast 420 000 Euro Spendengelder aus der Aktion "Menschen helfen!" 2021/22 an 42 mildtätige und gemeinnützige Vereine und Organisationen in Berlin, Brandenburg und der Welt verteilt werden.

Wie seit nunmehr 30 Jahren, haben wir anlässlich des vergangenen Weihnachtsfestes für unsere traditionelle Spendenaktion „Menschen helfen!“ für bedürftige Menschen in Berlin und Brandenburg und für einige wenige Projekte im Ausland gesammelt. Es war die 29. Runde der Weihnachtshilfe, und es war die zweite Runde inmitten der Corona-Pandemie.

Ganz ehrlich: Wir von der Spendenaktion Der Tagesspiegel e.V. waren anfangs etwas in Sorge: Wie groß ist die Hilfsbereitschaft in Corona-Notzeiten noch? Auch unsere Leser:innen und Nutzer:innen haben zu knapsen, sind in persönlicher Sorge. Doch dann haben Sie uns wieder einmal gezeigt, dass Sie anderen, denen es schlechter geht, gern unter die Arme greifen. Wir hatten wie immer soziale Vereine und Initiativen im Herbst aufgerufen, sich bei der Spendenaktion des Tagesspiegels um Zuwendungen zu bewerben.

Wir haben die Bewerber:innen geprüft und abgewogen und dann 42 mildtätige sowie gemeinnützige Vereine, Verbände, Ehrenamtsinitiativen, Organisationen und gemeinnützige Gesellschaften ausgewählt. Zwölf davon stellten wir in unserer Spendenserie „Menschen helfen!“ vom ersten Advent bis nach Weihnachten stellvertretend vor. Es waren bewusst viele Angebote dabei, die Menschen helfen, mit den Folgen der Pandemie klarzukommen. Und dann beobachteten wir wieder mit Freude die Kontobewegungen. Dann der Kassensturz.

Und nun konnten die ehrenamtlichen Mitglieder des Tagesspiegel-Spendenvereins am Mittwoch 419.294,60 Euro an die 42 sozialen Vereine, Verbände und Initiativen verteilen. Wir haben Wünsche berücksichtigt, Verhältnismäßigkeiten geprüft, Dringlichkeiten festgestellt und dementsprechend die Summe effektiv und nachhaltig aufgeteilt. Die Empfänger sollen die Überweisungen im April bekommen, und von jeder und jedem lassen wir uns unterschreiben, dass sie die Gelder zweckgemäß einsetzen. Der Spendenverein wird die Verwendung der Gelder überprüfen und hier bilanzieren.

Unterstützung für Frauen in Afghanistan

Es können sich nun beispielsweise das Mädchenhaus von Wildwasser e.V. über IT-Ausstattung für Homeoffice, Homeschooling und Bewerbungstraining freuen; Stadtmission, Caritas, Malteser und andere Träger können wichtige Hilfen für Menschen ohne Obdach besser finanzieren.

[Für alle, die Berlin schöner machen, gibt es den Tagesspiegel-Newsletter „Ehrensache“. Er erscheint immer am zweiten Mittwoch im Monat. Hier kostenlos anmelden: ehrensache.tagesspiegel.de.]

Der Zohre-Esmaeli-Stiftung ermöglichen wir es, die fachkundigen Hilfen für Frauen und Mädchen in Afghanistan auszuweiten und in Deutschland praxisnahe Integrationsseminare anzubieten. Gerade ist Esmaeli, selbst geflüchtet und heute Model, Stifterin und Sozial-Unternehmerin, mit den Culture Coaches selbst unterwegs nach Polen, helfen.

Und unser traditioneller Auslandshilfepartner, die Deutsche Welthungerhilfe, kann jetzt dank ihrer erfahrenen Mitarbeiter:innen Menschen ermöglichen, sich in der Heimat das Leben zu gestalten, damit sie nicht flüchten müssen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das sind nur drei Beispiele von 42. Als gäbe es der Katastrophen nicht schon genug, passierte das Unvorstellbare. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine – mit seinem unvorstellbaren Leid für Zivilisten, und jungen Soldaten auf beiden Seiten, die jetzt zerfetzt verstreut liegend noch nicht mal ihre letzte Ruhe finden können. Jugendliche fliehen mit weißen Bändern um den Arm und am Bein mit den Großeltern zu Fuß aus Mariupol in der Hoffnung, lebend heraus und an Nahrung,Wärme, Strom zu kommen.

Tagesspiegel-Spendenaktion für Opfer des Ukraine-Kriegs

Spenden Sie jetzt für die Tagesspiegel-Aktion gemeinsam mit dem Bündnis Entwicklung Hilft für "Menschen helfen!" für die Opfer des Krieges in der Ukraine. Infos zum Konto: Empfänger: Spendenaktion Der Tagesspiegel e.V., Verwendungszweck: „Menschen helfen!/Ukraine“, Berliner Sparkasse, DE43100500000250030942. Bitte Name und Anschrift für den Spendenbeleg notieren. Online-Banking möglich.

Gerade noch mitten in der Organisation der laufenden Weihnachtsaktion 2021/22 und in Vorbereitung der Medienpartnerschaft mit der Deutschen Welthungerhilfe, die ihr 60-jähriges Bestehen in diesem Jahr wegen der Verbundenheit über die Spendenaktion gern auch zusammen mit dem Tagesspiegel feiern will, mussten wir nicht lange überlegen. Ja, wir legen noch eine Spendenaktion auf, im 30. Jahr unserer Hilfen.



Hilfe in Deutschland, der Republik Moldau, der Ukraine

Unser Spendenverein bittet jetzt seit einer Woche um Geld für die Aktion „Menschen helfen!“ gemeinsam mit unserem Hauptkooperationspartner „Bündnis Entwicklung Hilft“ für die Opfer des Krieges in der Ukraine, in Nachbarländern und in Deutschland, vor allem Berlin-Brandenburg. Einen Teil der Gesamtsumme geben wir an akute Nothilfen auch anderer Träger in Berlin und Brandenburg.

Kein Luftikus. Herman van Veen spielt am Donnerstag im Admiralspalast. Der Musiker und der Veranstaltungsort unterstützen die... Foto: Bernd Hagedorn

Wir helfen unabhängig von Nationalität und Herkunftsland. Und wir freuen uns über Unterstützer, die eigenverantwortlich und unabhängig dazu aufrufen, für die Tagesspiegel-Aktion zu spenden, wie jetzt der Admiralspalast. Los ging es beim Konzert von Herman van Veen. „Lindert ihre Not, spendet!“, sagt van Veen zur Tagesspiegel-Aktion. Der Admiralspalast ruft ab jetzt seine Gäste, Veranstalter:innen, Künstler:innen zu Spenden für die Tagesspiegel-Aktion auf. Danke. Es wird viel Geld für Hilfen benötigt, bei den apokalyptischen Verhältnissen in der Ukraine.