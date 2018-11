Der unvollendete Hauptstadt-Airport, kostet Monat für Monat zehn Millionen Euro. Doch um die BER-Finanzen, um die noch vor einigen Monaten heftig gestritten worden war, ist es erstaunlich ruhig geworden. Am Freitag konnte Chefmanager Engelbert Lütke Daldrup in Tegel auf der letzten Sitzung des Aufsichtsrates der Flughafengesellschaft (FBB) in diesem Jahr nun Vollzug melden: dass die BER-Finanzierung über 2020 hinaus inzwischen geklärt und gesichert werden konnte. Es geht um eine halbe Milliarde, die wegen des auf 2020 verschobenen BER-Starts zusätzlich benötigt wird. Dafür wird ein noch nicht abgerufener Milliardenkredit umgewidmet.

Politisch hatte es diese Operation in sich, am heikelsten dabei: Berlin, Brandenburg und der Bund als FBB-Gesellschafter haben im Oktober eine Garantie-Erklärung abgegeben, im Falle einer erneuten Verschiebung des BER-Starts wieder finanziell in die Bresche zu springen, wie bereits zwei Mal seit 2012. Sonst wäre alles geplatzt, drohte der FBB Anfang 2019 das Geld auszugehen.

Und es kann tatsächlich eng mit dem geplanten BER-Start im Oktober 2020 werden. Wie berichtet sind vor allem wegen der langsamen Beseitigung von Mängeln an neu verlegten Kabeln und der Brandmeldeanlage Zeitpuffer weitgehend aufgebraucht. Neue Rückstände dürfen nicht auflaufen. Die Baustelle war Hauptthema der Sitzung, die bei Redaktionsschluss noch andauerte.

Auf dem Kredit sollen die Mehrkosten bezahlt werden

Es wäre der Worst Case. In der gemeinsamen Erklärung Berlins, Brandenburgs und des Bundes, die dem Tagesspiegel vorliegt, heißt es: „Vor dem Hintergrund der gegenüber 2016 veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft erklären wir unsere grundsätzliche Bereitschaft, ... die Gesamtfinanzierung der erfolgreichen Inbetriebnahme auch bei Eintreten weiterer Verzögerungen oder im Fall des Eintretens von Kostenerhöhungen sicherzustellen.“

Was das alles sein könnte, wird aufgelistet, nämlich etwaige Finanzierungserfordernisse für „Investitionen“, „Betriebsmittel aufgrund zusätzlicher Kosten oder auch einer unterplanmäßigen Generierung des Cashflows durch die verzögerte Aufnahme des operativen Betriebs“ oder auch „Schuldendienst einschließlich zu zahlender Bürgschaftsprovisionen“. Die drei Eigner sind demnach bereit, solche Erfordernisse „ohne negative Wirkungen auf die Fähigkeit der Gesellschaft zur Erbringung des Schuldendienstes auf die verbürgten Kredite sowie zur Anschlussfinanzierung abzudecken und so die Gesamtfinanzierung nachhaltig sicherzustellen“. Einschränkend folgt der Hinweis, dass die Zusage keine haushaltsrechtliche Verpflichtung ist.

Nötig war die Zusage, um einen der FBB bereits 2016 bewilligten, öffentlich verbürgten 1,1-Milliarden-Kredit umzuwidmen, der bisher allein für Erweiterungen des zu kleinen BER und Schuldendienst bestimmt war. Nun sollen daraus die Mehrkosten bis zum BER-Start im Oktober 2020 bezahlt werden. So wurde es zumindest öffentlich und gegenüber den Parlamenten erklärt. Merkwürdig ist allerdings, dass weder in der Gesellschaftererklärung noch in der internen Vorlage für den Berliner Haushaltsausschuss vom 20. September 2018 die BER-Fertigstellung als neuer Verwendungszweck auftaucht. Aufgelistet werden stattdessen veränderte Ausbau- und Erweiterungsprojekte. Woher dann das Geld für den geplanten Hauptstadtairport herkommt, ist unklar.

Die Finanzierung wurde vertagt

Das weitgehend öffentliche Bankenkonsortium unter Nord-LB-Führung mit den Sparkassen und den Investitionsbanken beider Länder, von dem der Milliardenkredit kommt, hat sein Einverständnis erklärt. Allerdings nur unter der Prämisse, heißt es im Schreiben vom 16. August an die FBB, dass „die Bürgen die Gesamtfinanzierung des BER als gesichert ansehen“. Dafür verlangte die zuständige Unternehmensberatung PWC, die die öffentlichen Bürgschaften überwacht, eine Eigner-Erklärung.

Im Kern haben Flughafen, Eigner und Aufsichtsrat damit die Finanzierung der Lücke auf 2020/2021 vertagt. Für die fehlenden 500 Millionen Euro, die weiter für den Bau des neuen Terminals T 3 benötigt werden, sollen dann neue Kredite aufgenommen werden. Das Konsortium um die Nord LB hat in dem Schreiben an die FBB aber zumindest schon einmal „seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, zu einem späteren Zeitpunkt die Begleitung weiterer Finanzierungen wohlwollend zu prüfen“.

In der Politik wachsen derweil Befürchtungen. „Die Sicherheit darf nicht dem zweifelhaftem Zeitplan von Engelbert Lütke Daldrup geopfert werden“, warnt Anton Hofreiter, Grünen-Fraktionschef im Bundestag. „Der Geschäftsführer und die Gesellschafter sollten endlich das Planungswirrwarr auflösen und lieber jetzt den Eröffnungstermin 2020 begraben, als ihn mühsam vor sich herzuschieben.“