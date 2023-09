Hühner in der Handtasche transportiert 39-Jährige greift Tierärztinnen an – Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

In Berlin hat eine 39-jährige Frau zwei Seidenhühner in ihrer Handtasche transportiert. Als sie von zwei Tierärztinnen der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht darauf angesprochen wurde, dass der Transport nicht tierschutzgerecht sei, soll die Frau handgreiflich geworden sein. Nun hat die Berliner Staatsanwaltschaft wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung Anklage erhoben. Das geht aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft von Dienstag hervor.

Demnach sollen die beiden Tierärztinnen im Alter von 43 und 36 Jahren zufällig auf die Angeschuldigte getroffen und auf die Hühner in ihrer Tasche aufmerksam geworden seien. Als sie ihre Dienstausweise vorgezeigt und die Angeschuldigte aufgefordert hätten, ihre Personalien anzugeben, habe die Frau mit dem Fahrrad flüchten wollen.



Die 43-jährige Tierärztin habe ihr den Fluchtweg abgeschnitten, weshalb die Frau gegen das Bein der 43-Jährigen gefahren und vom Fahrrad gekippt sein soll. Als die Tierärztin nach der Tasche mit den Hühnern gegriffen habe, um diese in Sicherheit zu bringen, sei die Situation eskaliert: Die Angeschuldigte habe nach der 43-Jährigen geschlagen, sie gewürgt und in den Schwitzkasten genommen.

So habe die 39-Jährige ihre Tasche mit den Hühnern zwar zurückbekommen, aber dennoch weiter auf die Tierärztin eingeschlagen. Als daraufhin die 36-jährige Tierärztin eingegriffen und die Tasche mit den Hühnern an sich genommen habe, habe die Angeschuldigte auch diese angegriffen und ihr auf den Kopf geschlagen sowie in das Gesicht und die Augen gegriffen.

Die Hühner konnten schließlich unverletzt im Dienstfahrzeug der Tierärztinnen in Sicherheit gebracht werden; die Frauen selbst sollen Prellungen und Stauchungen erlitten haben.