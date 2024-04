Identitätsfeststellungen, Autos abschleppen Neue Befugnisse für Dienstkräfte der Berliner Polizei

Sie bewachen als Objektschützer Botschaften, bewachen Verdächtige in Gefangenensammelstellen, sind in der Verkehrsüberwachung tätig oder helfen bei Ermittlungen. Nun bekommen rund 2700 Tarifbeschäftigte der Berliner Polizei mehr Kompetenzen und dürfen sich künftig Polizeibeschäftigte nennen. Dazu hat der Senat am Dienstag eine von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) vorgelegte neue Polizeidienstkräfteverordnung beschlossen.