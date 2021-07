Die Berliner Fashion Week wird in diesem Jahr vom 6. bis zum 9. September stattfinden. Das teilte die Senatswirtschaftsverwaltung dem Tagesspiegel mit.

Erstmals laufen die Models auf der Modemesse damit nicht im Juli parallel zur Pariser Haute-Couture-Woche auch in Berlin über den Laufsteg. Die Veranstaltung solle sich so effektiver in den Kalender der internationalen Modeschauen einfügen.

„Berlin ist ein relevanter Schauplatz von Mode, Musik, Film und Kunst – und wir wollen ihn weiterhin auch in der internationalen Wahrnehmung stärken“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Berlin fördere „wie kein anderes Bundesland“ Mode seit über zehn Jahren mit umfassenden Maßnahmen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Senatorin Pop zum Start der Berliner Fashion Week „Es gibt ein Leben nach der Schlabberhose“

Die Fashion Week wird in diesem Jahr im Kraftwerk Berlin in Mitte stattfinden. Geplant seien Live-Shows, an denen das Publikum auch digital teilnehmen könne, sagte die Wirtschaftsverwaltung. Grundlage seien die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygieneregeln.