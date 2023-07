In Reinickendorf war die Brandmauer weg In diesen Berliner Bezirken arbeiten Parteien schon mit der AfD zusammen

Mitte August 2020 stimmen in Berlin-Reinickendorf Politiker von CDU und AfD mal wieder zusammen ab. Die CDU stellt hier den Bezirksbürgermeister, hat in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) eine Zählgemeinschaft mit der SPD. Aber an diesem Tag suchen die Christdemokraten ein neues Bündnis: Gemeinsam mit der AfD wird ein Antrag beschlossen, wonach Mädchen unter zwölf Jahren in der Schule kein Kopftuch tragen dürfen. Noch sechs weitere Anträge stimmten die Christdemokraten in Reinickendorf allein zwischen 2019 und 2020 mit der AfD ab. Das ist einsamer Rekord in Berlin.