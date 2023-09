Insolvenzdrama am Berliner Ku’damm Stillstand auf „Fürst“-Baustelle – Geschäfte und Theater in Angst

Am Ku’damm wächst die Angst von einer Investruine, die die City West in den Abgrund stürzt. Und die Komödie am Kurfürstendamm fürchtet, nie mehr an den alten Standort zurückkehren zu können. Inzwischen hat sich auch Kultursenator Joe Chialo (CDU) eingeschaltet. Denn am früheren Ku’damm-Karree droht dem Investor des Bauprojekts „Fürst“ die Insolvenz.