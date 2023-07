Italienisches Flair und jugendliches Engagement Das sind die Berlinerinnen und Berliner der Woche

3 Bronze

Zugegeben, unser Anspruch an den BER ist im Keller. Deshalb gibt es Bronze dafür, dass der Berliner Flughafen nicht mehr der unbeliebteste in Deutschland ist. Im Ranking der Fluggast-Bewertungen landet er nur noch auf Platz 19 von 20 – vor dem ehemaligen US-Militärflughafen Frankfurt Hahn. Geht doch!

Zweiter von hinten! Der BER ist nicht mehr Deutschlands unbeliebtester Flughafen. © IMAGO/Olaf Schuelke/IMAGO/Olaf Schuelke

2 Silber

Glänzendes Silber verleihen wir dem Schulleiter des Albert-Einstein-Gymnasiums, Wolfgang Gerhardt-Acquarone, und der Leiterin der Finow-Grundschule, Alberta Bonacci.

Wolfgang Gerhardt-Acquarone (1. v. links) und Alberta Bonacci (3. v. links) © Margarethe Gallersdörfer

Am Montag wurden die beiden in der italienischen Botschaft für ihre Verdienste um gute Beziehungen mit Italien ausgezeichnet – und tragen jetzt den Titel „Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia“.

1 Gold

Wo Kinder und Jugendliche nicht mitgedacht werden, da packen sie eben selbst an. Jugendliche aus Buckow haben auf einem verlassenen Parkplatz eigenhändig aus Holz und Containern einen Jugendclub gebaut, inklusive Tonstudio und Kiosk und mit vielen gemütlichen Sofas: „Blockpark 447”.

Ahmed (17), Walid (14) und Kadir (17) haben für ihren „Blockpark 447“ selbst geräumt, gesägt und geschraubt. Nun ist der Jugendclub für viele längst zum zweiten Wohnzimmer geworden. © Sönke Matschurek

Für ihr Engagement wurde den Jugendlichen nun der Deutsche Kinder- und Jugendpreis in der Kategorie „Solidarisches Miteinander” verliehen, dotiert mit 6000 Euro. Wir verleihen zusätzlich: Gold!

0 Blech

Seit dem 23. Juni führen Mieter:innen in einem Wohnblock der Degewo an der Schlangenbader Straße ein stromloses Leben: kein Aufzug, kein Kühlschrank, kein WLAN, nichts. Die Stromverteilung ist abgeraucht.

Mit Taschenlampe ans kalte Buffet: ein Stromausfall über mehrere Wochen ist kein Vergnügen. © Wakko - stock.adobe

Wann es wieder Strom gibt? Unklar. „Die neue Verteileranlage ist bereits beauftragt und wird nach der Lieferung so schnell wie möglich in Betrieb genommen“, heißt es von der Degewo auf Checkpoint-Anfrage. Blech!

Ihnen kommt in den nächsten Tagen etwas Medaillenwürdiges unter? Schreiben uns gerne Ihre Ideen an checkpoint@tagesspiegel.de. Auch Ihre Einsprüche erreichen uns so.