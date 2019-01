Am Abend war er noch bei der Handball-WM, am nächsten Morgen war Michael Müller (SPD) zu Gast im Smart Data Forum am Heinrich-Hertz-Institut in Berlin-Charlottenburg. Dort gab der Regierende Bürgermeister einen Ausblick aufs Jahr 2019.

Demzufolge will der Senat unter seiner Führung den eingeschlagenen Kurs der Rekommunalisierung von Wohnraum fortsetzen. Das aktuelle Vorgehen in der Karl-Marx-Allee werde nicht das letzte Projekt dieser Art sein, so Müller - im Gegenteil. Konkret brachte er die an die Deutsche Wohnen verkauften Bestände der GSW ins Gespräch. "Das ist ein riesiger Bereich an Wohnungen, den wir gern wieder in unserem Besitz hätten", sagte Müller. Gespräche mit der Deutsche Wohnen sollten aufgenommen werden, auch wenn die Kommunikation mit dem Unternehmen derzeit "schwierig" sei.

15000 neue Wohnungen im Jahr

Neben dem Rückkauf ehemalig kommunaler Wohnungen müsse der Neubau von Wohnungen fortgesetzt werden. "Die Kunst besteht darin, die Zahl von 15.000 neuen Wohnungen pro Jahr zu verstetigen", sagte Müller. Er verwies auf eine deutliche Steigerung der der Zahl von Baugenehmigungen sowie der tatsächlich errichteten Wohnungen in den vergangenen Jahren. Klar sei aber auch, dass diese Erfolge ohne das Engagement und die Kooperation mit privaten Investoren nicht möglich gewesen wären, so Müller.

Darüber hinaus lobte Müller das Agieren der 2016 gewählten Koalition von SPD, Linken und Grünen. Berlin sei eine "boomende Metropole", die weiter wächst. Um den Kurs zu verstetigen, müssten Unternehmen gefördert und der soziale Zusammenhalt in der Stadt gesichert werden. Die Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Universität sei eine der Maßnahmen, die die Menschen konkret entlasten.

"Völlig irrwitzig"

Kritik kam prompt von Christoph Meyer, FDP, via Twitter: "Ob das der richtige Weg ist? Problem in Berlin ist doch immer, dass es um die Wohnungen geht, die vorhanden sind und nicht um die, die nicht gebaut werden." Meyers Parteikollegin und wohnungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Sibylle Meister, nannte die Pläne Müllers "völlig irrwitzig". "Für die Milliarden, die Michael Müller dafür in die Hand nehmen müsste, könnten doppelt so viele Wohnungen neu gebaut werden", erklärte Meister. Sie warnte davor, dass sich die Ankündigungen Müllers - im Verbund mit einer einer Debatte über die mögliche Enteignung von Privatunternehmen - negativ auf das Investitionsklima in der Stadt auswirken könnte.

Christian Gräff, wohnungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, sagte: "Für mich ist Michael Müller ein Ankündigungsbürgermeister. Die Situation für die Mieter wird dadurch nicht besser." Gräff und Meister schätzten den für einen Rückkauf der rund 60000 ehemaligen GSW-Wohnungen fälligen Kaufpreis auf fünf bis acht Milliarden Euro. "Woher das Geld nehmen?", fragte Gräff. Kristin Brinker, stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende, wetterte auf Twitter: "Anstatt in den Wohnungsneubau zu investieren und neuen Wohnraum zu schaffen, kauft Rot-Rot-Grün zu Höchstpreisen marode Bestandsobjekte. Fahrlässige Klientelpolitik statt vernünftige Realpolitik."

Start-Ups an die Stadt binden

Michael Müller, 54, ist seit Dezember 2014 Regierender Bürgermeister in Berlin. Zuvor war er viele Jahre Senator für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt in Berlin. In seiner derzeitigen Rolle als Wissenschaftssenator unterstrich er am Freitag die Bedeutung der Wissenschaft für die Stadt. Das Heinrich-Hertz-Institut (HHI), in das er geladen hatte, sei für ihn ein Beispiel, wie eine Traditionseinrichtung den Sprung ins digitale Zeitalter schafft und dieses maßgeblich mitprägt. Tatsächlich hat der Leiter des HHI zum Beispiel die Datenkompression für Videoclips entwickelt, die deren Abspielen auf Smartphones ermöglicht. Entscheidend für 2019 wird indes sein, wie die Berliner Unis mit ihrem gemeinsamen Antrag in der finalen Runde der Exzellenzinitiative abschneiden. „Hier wollen wir erfolgreich sein“, sagte Müller. Er kündigte neue Vorschläge für die Ausgestaltung der Gesundheitsstadt Berlin an. Auch in der Medizin müsse es der Anspruch sein, „weltweit eine sichtbare Rolle zu spielen“. Für Start-Ups soll die Förderung in deren Wachstumsphase verstärkt werden – damit diese in Berlin nicht nur gegründet werden, sondern langfristig in der Stadt bleiben.

