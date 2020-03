Nationale Schul-Cloud soll Unterrichtsausfall mindern Das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam will mit der von ihm entwickelten nationalen Schul-Cloud dazu beitragen, den Unterrichtsausfall im Zuge der Schulschließungen abzumildern. „Damit der Unterricht an vielen Schulen nicht völlig zum Erliegen kommt, sind wir bereits mit der Politik im Gespräch, die HPI Schul-Cloud schnell an weiteren Schulen und entsprechende Schulungen dafür anzubieten“, sagte HPI-Direktor Christoph Meinel unserem Redakteur Tilmann Warnecke. Die Cloud sei zwar für den Einsatz in der Schule entwickelt worden, könne aber „selbstverständlich zu jeder Zeit und an jedem Ort genutzt werden“. In der HPI-Schul-Cloud könne bei einer Schulschließung weiterhin gemeinschaftlich an Dokumenten, Projekten oder Hausaufgaben gearbeitet werden. Meinel kritisierte in dem Zusammenhang die mangelnde IT-Infrastruktur in Deutschland. „Auch im Jahr 2020 gibt es in vielen Teilen Deutschlands noch immer kein schnelles Internet – ohne Breitbandanbindung kann aber weder in den Schulen noch zu Hause digital gelernt oder gearbeitet werden.“