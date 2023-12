Jüdisches Lichterfest in Berlin An diesen Orten wird Chanukka 2023 gefeiert

Mit Beginn des Chanukka-Fests an diesem Donnerstag werden zahlreiche Chanukka-Leuchter an öffentlichen Orten in ganz Berlin leuchten. „Dieses Jahr haben wir besonders viele Leuchter in der Stadt“, sagte Bella Zchwiraschwili, Projektleiterin des Chanukka 2023 für die jüdische Gemeinde Chabad Berlin. „Institutionen haben sich gezielt an uns gewendet, um Solidarität zu zeigen“, sagte Zchwiraschwili.

Gut 45 Chanukkia, so werden die Leuchter genannt, stehen während des achttägigen Festes an öffentlichen Orten wie beispielsweise dem Adenauerplatz oder dem Breitscheidplatz in Charlottenburg, vor dem Berliner Abgeordnetenhaus und vor den Rathäusern Lichtenberg, Schöneberg und Steglitz. Am Brandenburger Tor wird der zentrale, zehn Meter hohe Chanukka-Leuchter aufgebaut.

„Die Leuchter sind Ausdruck der Sichtbarkeit jüdischen Lebens“, sagte Zchwiraschwili. „Juden stehen weltweit gerade unter einer sehr dunklen Wolke, aber wir verstecken uns nicht und scheinen gemeinsam Licht nach außen.“

Das erste Licht am Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor wird unmittelbar nach Einbruch der Dunkelheit unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen feierlich durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entzündet. Auch die Botschaft der USA plant am Donnerstag eine Chanukkafeier. Bis zum 15. Dezember sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Mehrere Bundesministerien feiern das jüdische Lichterfest ebenfalls.

Zum öffentlichen Lichterzünden sind Bürger:innen eingeladen. Vor dem Brandenburger Tor gibt es täglich Veranstaltungen und am Montag, 11. Dezember, zusätzlich eine Autoparade.

Der Jüdische Campus Berlin veranstaltet diesen Donnerstag ein Konzert, das Horst-Dohm-Eisstadion lädt am Dienstag, 12. Dezember, zu Chanukka on Ice ein. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf den Social-Media-Kanälen der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin.

Chanukka 2023 Täglich werden die Lichter an Chanukka-Leuchtern an öffentlichen Orten entzündet. Dazu gibt es auch noch einige weitere Veranstaltungen. Hier eine Auswahl: Brandenburger Tor: Zentrales Lichterzünden: 7. Dezember um 15 Uhr, 8. Dezember um 14 Uhr, 9. Dezember um 18 Uhr, 10. Dezember um 15 und 16 Uhr, 11. Dezember um 11.30 und 16 Uhr, 12. Dezember um 10 Uhr mit Familienministerin Lisa Paus und 16 Uhr, 13. Dezember um 16 Uhr, 14. Dezember um 16 Uhr

Zentrales Lichterzünden: 7. Dezember um 15 Uhr, 8. Dezember um 14 Uhr, 9. Dezember um 18 Uhr, 10. Dezember um 15 und 16 Uhr, 11. Dezember um 11.30 und 16 Uhr, 12. Dezember um 10 Uhr mit Familienministerin Lisa Paus und 16 Uhr, 13. Dezember um 16 Uhr, 14. Dezember um 16 Uhr Autoparade am Brandenburger Tor: 11. Dezember, 19.30 Uhr

11. Dezember, 19.30 Uhr Zentrale Synagoge Chabad Berlin: täglich um 16 Uhr, außer am 8. Dezember um 15.30 Uhr

täglich um 16 Uhr, außer am 8. Dezember um 15.30 Uhr Gemeindezentrum Chabad Berlin: Chanukka Erlebnis für Kinder, 10. Dezember um 12 Uhr, 11. Dezember um 16 Uhr

Chanukka Erlebnis für Kinder, 10. Dezember um 12 Uhr, 11. Dezember um 16 Uhr Mall of Berlin: 13. Dezember um 17 Uhr

13. Dezember um 17 Uhr Rathaus Lichtenberg: 7. Dezember um 16 Uhr

7. Dezember um 16 Uhr Abgeordnetenhaus Berlin: 7. Dezember um 17.30 Uhr

7. Dezember um 17.30 Uhr Jüdischer Campus Berlin: Chanukka Konzert, 7. Dezember um 18.30 Uhr

Chanukka Konzert, 7. Dezember um 18.30 Uhr Rotes Rathaus: 9. Dezember um 19.30 Uhr

9. Dezember um 19.30 Uhr Kulturbrauerei Prenzlauer Berg: 10. Dezember um 17 Uhr

10. Dezember um 17 Uhr Autoparade am Olympischen Platz: 11. Dezember um 17.30 Uhr

11. Dezember um 17.30 Uhr Frankfurter Tor: 11. Dezember um 18.30 Uhr

11. Dezember um 18.30 Uhr Rathaus Schöneberg: 12. Dezember um 15 Uhr

12. Dezember um 15 Uhr Horst-Dohm-Eisstadion: Chanukka on Ice, 12. Dezember, 18.30 Uhr

Chanukka on Ice, 12. Dezember, 18.30 Uhr Rathaus Steglitz: 14. Dezember um 18 Uhr

Die Leuchter kommen aus Israel, sagte Bella Zchwiraschwili. Das sei einerseits am kostengünstigsten, andererseits möchte die deutsche Gemeinde „die Möglichkeit nutzen, Israel zu unterstützen“. Die Kosten für die Leuchter selbst und das Aufstellen sind durch Spenden gedeckt. „Erstmalig werden wir die Leuchter vor Vandalismus versichern“, sagte Zchwiraschwili.

Seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober hat die Polizei Berlin den Schutz für jüdische und israelische Einrichtungen deutlich erhöht. Eine konkrete Gefährdung der geplanten Feierlichkeiten läge nach aktuellen Erkenntnissen jedoch nicht vor, teilte die Berliner Polizei mit.

Warum Chanukka gefeiert wird

Chanukka bedeutet auf Deutsch so viel wie „Weihung“. Das jüdische Lichterfest erinnert an die Befreiung aus hellenistischer Herrschaft, die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahre 164 v. Chr. und das anschließende achttägige Lichtwunder. Das Lichterfest startet immer am 25. Tag des Monats Kislew, des neunten Monats im jüdischen Kalender. Dieses Jahr beginnt Chanukka am Abend des 7. Dezembers und geht bis zum 15. Dezember.

Mit Einbruch der Dunkelheit wird jeden Abend ein neues Licht an der Chanukkia entzündet. Dabei werden traditionell Gebete gesprochen, Lieder gesungen und die Chanukka-Geschichte erzählt. Üblicherweise feiern Jüdinnen und Juden Chanukka weltweit im engen Familien- und Freundeskreis mit traditionellen Spielen und Speisen.