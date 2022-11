50 Jugendliche randalieren in Berlin-Gesundbrunnen Feuer nach Böllerwurf in Wohnung – Rollstuhlfahrer mit Knallkörper attackiert

In Berlin-Gesundbrunnen haben Jugendliche am Dienstag einen Wohnungsbrand ausgelöst und und einen Rollstuhlfahrer mit einem Böller beworfen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte gegen 17.40 Uhr ein Passant zwei Personen dabei beobachtet, wie sie einen Knallkörper durch ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung im ersten Obergeschoss in der Zingster Straße warfen und danach die Flucht ergriffen. Kurz darauf entwickelte sich ein Feuer.

Die Mieter der Wohnung wurden durch den ausgelösten Rauchwarnmelder auf den Brand aufmerksam, warfen die in Flammen stehenden Vorhänge aus dem Fenster und löschten das Feuer eigenständig mit Wasser. Ein 57-jähriger Mieter der Wohnung wurde dabei leicht an den Händen verletzt und später von alarmierten Rettungskräften vor Ort behandelt. Die mutmaßlichen Täter entkamen unerkannt.

Zeitgleich hielten sich laut Polizei rund 50 Personen, überwiegend Jugendliche, am nahegelegenen Hanne-Sobek-Platz vor dem S-Bahnhof Gesundbrunnen auf und zündeten dort Pyrotechnik. Dabei sollen sie sie auch einen Rollstuhlfahrer mit einem Knallkörper beworfen haben. Der Sprengsatz detonierte unter dem Rollstuhl, der Mann sei jedoch nicht verletzt worden.

Zum Ort alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen insgesamt 47 Personen der Gruppe vorläufig fest, erfassten ihre Personaldaten und erteilten Platzverweise. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs ein.

