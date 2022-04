Es dauert nicht mehr lange, dann sind medizinische Rucksäcke aus Berlin unterwegs an die polnisch-ukrainische Grenze. Angeschafft werden konnten sie dank Spendengeldern, die Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Carl Philipp Emanuel Bach gesammelt haben, um ein Hilfsprojekt der Deutschen Oper zu unterstützen. Am Freitag erfolgte die Spendenübergabe an den Intendanten Dietmar Schwarz.

Es gehe um „Solidarität und Menschlichkeit“, begründet die Schülerschaft ihr Engagement. Schulleiterin Ina Timreck berichtete zudem, dass sie bereits zahlreiche geflüchtete Kinder und Jugendliche mit musikalischem Hintergrund aus unterschiedlichen Regionen der Ukraine an der Schule aufgenommen habe. Timreck hofft, dass ihre Schule zusammen mit der Deutschen Oper gemeinsame Konzertformate für geflüchtete Menschen aus der Ukraine entwickeln kann, sich also aus der Spendenaktion noch mehr gemeinsame Aktivitäten entwickeln.

Ausgelöst wurde die Kooperation durch das besondere Engagement Daniel Draganovs. Der Geiger ist Initiator des Projekts „Mitarbeiter:innen der Deutschen Oper Berlin helfen der Ukraine“, dem sich das Musikgymnasium angeschlossen hat. Der 650-Euro-Spende sollen weitere folgen, die Kooperation wird fortgeführt.

Überall in der Stadt haben sich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine Spendenaktionen entwickelt. Vielerorts geht die Hilfe, ebenso wie am Bach-Gymnasium, von der Schülerschaft aus - zuletzt etwa an Neuköllner Schulen.

"Wir dürfen nicht nachlassen", sagt Lehrer Henning Wehmeyer

„Wir dürfen nicht nachlassen und werden unseren Einsatz für die notleidende Bevölkerung in der Ukraine und die zu uns geflüchteten Menschen noch intensivieren“, kündigte Politiklehrer Henning Wehmeyer an.

Mehr zum Thema Hilfe aus Berlin für das von Russland angegriffene Land „Unser Krankenwagen ist perfekt für die Ukraine“

Die Deutsche Oper hat mit einer Benefiz-Matinée bereits Spenden in Höhe von 100.000 Euro gesammelt. Zudem wurden am zweiten März-Wochenende derart viele Sachspenden auf Initiative der Orchesters gesammelt, dass vier Lieferwagen-Ladungen direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze übergeben worden seien, berichtet die Deutsche Oper.