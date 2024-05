Kadaver lag im Uferbereich Große tote Schlange im Lietzenseepark in Berlin-Charlottenburg gefunden

Im Lietzenseepark in Berlin-Charlottenburg ist am Mittwoch eine große tote Schlange gefunden worden. Das bestätigte die Polizei dem Tagesspiegel. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Das Tier sei in das Landeslabor Berlin-Brandenburg gebracht worden, wo es untersucht wird.

Aufmerksam wurden die Beamten auf den Kadaver, nachdem der Instagram-Account von „dasistberlinbitch“ ein entsprechendes Foto veröffentlicht hatte. Das Tier wurde dann gegen Mittag im Uferbereich des Lietzensees gefunden. Um was für eine Schlange es sich handelt und woran sie starb, ist bislang unklar.

Der Fund ist nicht der erste dieser Art. Im Februar fand das Bezirksamt Neukölln in der Hasenheide einen vier Meter langen Tigerpython. Auch diese Würgeschlange war bereits tot. Außerdem hatte im Bezirk Pankow eine Anwohnerin einen lebenden Königspython in einem Keller gefunden.

Zuletzt entdeckte ein Angler in Hennigsdorf nordwestlich von Berlin vor zwei Wochen eine Würgeschlange. Er fand einen etwa ein Meter langen lebenden Königspython am Wasserwerk Stolpe.