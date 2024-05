„Das ist schon sehr ernst“ Droht nach erneutem Beben am Supervulkan bei Neapel nun der Ausbruch?

Risse in Gebäuden, herabstürzende Mauerteile und Flaschen, die aus den Regalen eines Supermarktes fallen – das Erdbeben vom 20. Mai der Magnitude 4,4 in der italienischen Großstadt Neapel hinterließ zwar keine großen Schäden. Aber es war das stärkste Beben in der Region seit 40 Jahren – im Gebiet eines Supervulkans, der gerade mal knapp 30 Kilometer von der Millionenmetropole Neapel entfernt unter den Phlegräischen Feldern liegt. Ist nun ein Ausbruch zu befürchten?

Das Beben, das nur 2,5 Kilometer unter der Erdoberfläche ausgelöst wurde, war stark zu spüren. Die Bewohner der Stadt Pozzuoli, die in der Nähe des Vulkans und im Zentrum des Bebens liegt, rannten in Panik auf die Straßen.

Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) beruhigte zwar, dass es keine Anzeichen für eine direkte Eruption sehe, doch andere Beobachter wiesen auf die ungewöhnliche Stärke des Bebens hin und schlossen einen Supervulkanausbruch mit weltweiten Folgen in den kommenden Jahrzehnten nicht aus.

Am Dienstagabend gab das INGV das offizielle Ende der aktuellen Erdbebenserie bekannt, die am Montag begonnen hatte. Sie bestand aus 168 Beben mit einer relativ großen Streuung der einzelnen Beben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Nach einer relativ ruhigen Nacht ereignete sich jedoch am Mittwochmorgen nach Angaben des Euro-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ein weiteres weithin spürbares Beben mit einer Magnitude von 3,6. Die Tiefe des Hypozentrums wurde mit 2,5 Kilometern angegeben. Ein größerer Bebenschwarm blieb bisher aus.

Medienberichten zufolge wurde am Dienstag das Frauengefängnis in Pozzuoli vorsorglich evakuiert und die 140 Insassen in andere Anstalten verlegt. Als Grund wurde die Erdbebentätigkeit genannt.

Selbst bei einem kleinen Ausbruch könnte ein großer Teil der Bevölkerung betroffen sein. Torsten Dahm, Seismologe vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ)

Der Seismologe Torsten Dahm vom Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) sieht in der Stärke des Bebens vom Montag ein wesentliches Merkmal des Ereignisses: Durch die geringe Tiefe des Bebens seien die Erschütterungen besonders stark zu spüren gewesen. „Das ist schon sehr ernst“, so Dahm.

Räumung von älteren Gebäuden als Vorsichtsmaßnahme

Die Erschütterungen können für ältere Gebäude kritisch werden, die dafür nicht ausgelegt sind, warnt der Seismologe. Entsprechende Häuser würden bereits aus Vorsicht geräumt. Diese Gefahr sei gegenwärtig größer als die eines Vulkanausbruchs.

Die Campi Flegrei – zu Deutsch „Brennende Felder“ – sind eine Hochebene unweit der Drei-Millionen-Metropole Neapel. Unter diesem „Deckel“ aus Gestein brodeln in der Tiefe Magma und Gase eines Supervulkans. © AFP/ALBERTO PIZZOLI

Langfristig ist seit vielen Jahrzehnten eine Hebung der gesamten Caldera, wie der Kessel des flachen Supervulkans genannt wird, zu beobachten. Eigentlich ist das ein zyklischer Prozess, ein ständiger Wechsel zwischen Heben und Senken. In den vergangenen Jahren war jedoch nur noch ein Anstieg zu verzeichnen. Innerhalb von 70 Jahren wurde der gesamte Ort um fast vier Meter angehoben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Inzwischen sind auch die Werte überschritten, die während der letzten Vulkankrise im Jahr 1985 den Höhepunkt darstellten. „Nun ist zudem damit zu rechnen, dass die deformationsbedingten Erdbeben wieder stärker werden.“

150 Erdstöße an einem Tag Rund 150 Erdstöße wurden von Montag auf Dienstag in den Phlegräischen Feldern gemessen, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Vor dem Beben der Stärke 4,4 am Montagabend hatte es bereits ein Beben der Stärke 3,5 gegeben, gefolgt von Dutzenden Nachbeben. Das Institut INGV rechnet nun mit weiteren Beben ähnlicher Stärke.

Warum die Zahl der Erdbeben so stark zugenommen hat und was eigentlich von unten auf die Erdkruste drückt, ist jetzt Gegenstand der Forschung. „Letztlich ist es natürlich magmatischen Ursprungs“, sagt Dahm. Über dem Magma befindet sich außerdem ein hydrothermisches System, also Wasser und Gase, die ebenfalls zu Hebungen führen können, wenn sie nach oben gedrückt werden.

Nach dem Erdbeben am Montagabend versammelten sich Menschen in einem sicheren Bereich der Straße zwischen Neapel und Pozzuoli. © IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/IPA/ABACA

„Kein typisches Signal für unmittelbar bevorstehenden Ausbruch“

Die Möglichkeit eines Ausbruchs sei nicht von der Hand zu weisen, sagt Dahm, auch wenn man nicht wisse, wann und wie stark. Die Wahrscheinlichkeit könne nicht genau angegeben werden. Immerhin könne man aber sagen, dass das Erdbeben vom 20. Mai kein typisches Signal für einen unmittelbar bevorstehenden Ausbruch sei.

Brennende Felder Die Campi Flegrei – zu Deutsch „Brennende Felder“ – sind eine flache, in der Mitte leicht eingebuchtete Hochebene. Keine 30 Kilometer entfernt liegt die Drei-Millionen-Metropole Neapel. Unter diesem „Deckel“ aus Gestein brodeln in der Tiefe Magma und Gase eines Supervulkans. Die Phlegräischen Felder gehören zu den Supervulkanen, den größten bekannten Vulkanen der Erde. Ein großer Ausbruch wäre nicht nur für die Region um Neapel eine Katastrophe, sondern könnte je nach Intensität weltweite Auswirkungen haben. Die Verteilung von Schwefeldioxid und Asche in der Stratosphäre könnte sogar das Weltklima beeinflussen. Zuletzt brach der Vulkan 1538 aus. In nur einer Woche entstand ein 133 Meter hoher Vulkankegel. Pozzuoli hob sich in nur zwei Tagen um sechs Meter. Der letzte wirklich große Ausbruch des Flegrei, bei dem sich die Caldera bildete, ereignete sich vor rund 39.000 Jahren, also lange vor der Katastrophe des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr., die Pompeji unter einer meterdicken Schicht aus Asche und Bimsstein begrub. Seit mehr als 70 Jahren brodelt es immer wieder, Phasen der Unruhe gab es in der Region in den 1950er, 1970er und 1980er Jahren.

Andererseits könnten kritische Vorläufersignale auch erst sehr kurz vor einem Ausbruch auftreten. „Dann würde alles sehr schnell gehen.“ Wenn die Seismizität zu wandern begänne, wäre das ein kritisches Warnsignal. „Aber das hat man in den vergangenen Monaten nicht beobachtet.“

Voraussetzung für eine größere Eruption wäre ein großes Magmareservoir im Untergrund in wenigen Kilometer Tiefe. Ein solches wurde aber bisher nicht gefunden. Bisher gibt es nur Hinweise auf kleinere Reservoire in der Oberkruste, insofern könnte man für den Fall der Fälle auch nur einen kleineren Ausbruch vermuten. Doch auch dieser hätte in der dicht besiedelten Region katastrophale Folgen.

„Selbst bei einem kleinen Ausbruch könnte die Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen werden, was einen großen Teil der Bevölkerung betreffen würde“, warnt Dahm. Immerhin leben in der unmittelbaren Umgebung rund 360.000 Menschen, im Großraum Neapel fast drei Millionen.