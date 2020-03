Acht Schulen in Berlin geschlossen

Die Zahl der – zumindest zeitweise – geschlossenen Schulen liegt inzwischen bei acht. Am Donnerstag wurde die Zehlendorfer John-F.-Kennedy- Grundschule samt Hort geschlossen, weil ein Erzieher infiziert ist. Die JFK-Oberschule bleibe aber offen, hieß es. In Wilmersdorf ist „bis auf Weiteres“ die Johann- Peter-Hebel-Grundschule geschlossen, hingegen die Wangari-Maathai-Internationale-Schule erstmal nur am Freitag.

Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass die Conrad-Schule in Wannsee bis Freitag geschlossen ist. Die Földerich-Schule in Spandau bleibt länger zu. Weiterhin von längeren Schließungen betroffen sind die Schule EINS in Pankow und die Emanuel-Lasker-Schule in Friedrichshain. Die Schöneberger Sophie-Scholl-Schule ist bis Freitag zu. Die Zuckmayer-Sekundarschule in Neukölln ist wieder offen: Sie war nur am Mittwoch geschlossen.