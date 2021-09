Berliner Corona-Zahlen deutlich über Bundesdurchschnitt Die Berliner Corona-Zahlen übertreffen den bundesweiten Durchschnitt inzwischen deutlich. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich in der Stadt 85,3 von 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut am Mittwoch mitteilte. Am Mittwoch vergangener Woche waren es 81 gewesen.



Bundesweit ging die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz unterdessen weiter zurück, am Mittwoch bezifferte das Institut sie auf 77,9. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 82,7 gelegen und damit höher als in Berlin.



Die höchsten Infektionswerte unter den Bezirken gibt es unverändert in Spandau. Dort liegt die Inzidenz inzwischen bei 170,8. Am anderen Ende der Stadt, in Marzahn-Hellersdorf, erreicht der Wert nur 46,4.

Die Hospitalisierungsinzidenz indes lag dem Lagebericht der Senatsverwaltung zufolge am Mittwoch bei 1,6 - das bedeutet, dass in den vergangenen sieben Tagen 1,6 Personen pro 100.000 Einwohnern in ein Krankenhaus aufgenommen worden sind. Somit liegen aktuell 78 Corona-Patienten auf Intensivstationen - zwei mehr als am Vortag. (mit dpa)