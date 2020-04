Keine Verletzten bei schwerem Unfall : Wieso entgleiste die S-Bahn in Lichtenberg?

Am Mittwochabend ist ein Zug der Linie S75 am Bahnhof Lichtenberg teilweise entgleist, verletzt wurde niemand. Am Donnerstag kommt es daher zu Einschränkungen.

Jörn Hasselmann