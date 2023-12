Kinder, Tante und Opa nach der Bescherung auslüften Ausflugstipps für Berliner Familien an den Weihnachtsfeiertagen

Irgendwann sind alle Geschenke geöffnet, die Kinder sind von all dem Zucker und der Reizüberflutung kurz vorm durchdrehen und Opa und Tante drückt das Weihnachtsessen auf die Galle. Dann ist es an den Weihnachtsfeiertagen Zeit, die Familie auszulüften. Aber wohin schleppt man die Verwandten? Wir haben einige Orte herausgesucht, die für Berliner Familien nicht nur an den Weihnachtsfeiertagen einen Besuch lohnen, sondern auch im Rest der Ferien.

Ein Schatz in der Kiesgrube

Ein schlichter Waldbesuch mag vielen Kindern nach der aufregenden Beschwerung zu unspektakulär sein. Aber wie wäre es, einen Ausflug in die Kiesgrube im Grunewald mit einer kleinen Schatzsuche zu kombinieren? Einfach eins der kleineren Geschenke pro Kind nicht mit unter den Baum legen, sondern wetterfest verpacken. Heiligabend oder zu Beginn des Spaziergangs gibt es dann eine Schatzkarte, auf der ein „Versteck“ eingezeichnet ist. Ein Verwandter muss beim Spaziergang etwas voraneilen und den Schatz verbuddeln oder hinter einen Baum legen.

Noch spektakulärer ist ein Besuch im Tierpark in Friedrichsfelde, nicht nur wegen der Tiere, sondern noch bis zum 14. Januar wegen der weihnachtlichen Lichtinstallationen, die überall auf dem Gelände aufgestellt sind, etwa ein leuchtender Nussknacker und große leuchtende Seifenblasen. Der Tierpark ist in an 365 Tagen geöffnet, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr.

Die Damhirsche im Volkspark Blankenfelde sind zutraulich

Tiere streicheln, das geht auch an anderen Orten, etwa im Botanischen Volkspark Blankenfelde (gemeint ist nicht Blankenfelde in Brandenburg, sondern der gleichnamige Pankower Ortsteil, Blankenfelder Chaussee 5., täglich von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang geöffnet). Die Revierförsterei betreibt hier ein kleines Gehege mit etwa 50 Damhirschen. Sie sind sehr zutraulich und man darf sie füttern. Kurioserweise bekommen die Tiere ab und zu Besuch von einem wildlebenden Hirsch, was schon mehrfach zu Polizeieinsätzen führte: Besucher dachten, das Tier sei aus dem Gehege ausgebrochen. Die Parkanlage umfasst 6000 teils bedrohte Pflanzenarten und eine geologische Schauwand. Wer Naturidylle und Weite liebt, kann auf den an den Park anschließenden Feldern rund um Lübars spazieren gehen. Achtung: Das beliebte Café im Gewächshaus des Volksparks ist seit 2022 geschlossen.

Zwei starke Damhirsche kämpfen um die Vormachtstellung auf dem Brunftplatz im Spandauer Forst. © dpa-Zentralbild/ZB/Ingolf König-Jablonski

Wildschweine und Mufflons im Spandauer Forst

Dam- und Rotwild gibt es auch im Tiergehege im Spandauer Forst, außerdem Wildschweine und Mufflons. Die Hirsche kommen dicht ans Gatter und lassen sich streicheln. Man kann sie gegen Geld mit Futter aus den bereitstehenden Automaten füttern. Vom Parkplatz an der Schönwalder Allee aus führt der Weg erst zum Wildschweingehege, dann geht man über eine kleine Brücke über einen See namens Kuhlake. Dahinter gibt es einen Aussichtsturm und weitere Wildgehege. Wer nun dem Spazierweg in den Wald folgt, stößt auf viele aus großen Ästen gebaute Hütten, in denen Kinder wunderbar spielen können (Wildgehege im Spandauer Forst: Schönwalder Allee 26. Täglich rund um die Uhr geöffnet).

Ziegen und Meerschweinchen in Teltow

Sehr kleine Kinder sind oft noch nicht gut zu Fuß. Für sie könnte ein Besuch im Tiergarten Teltow das richtige sein. Hier gibt es Esel, Schafe, Ziegen, Schweine, Kaninchen, Meerschweinchen und viele Vogelarten. Einige Tiere darf man mit Äpfeln, Möhren und Brotrinde füttern, die es an der Kasse gibt. Auf dem Gelände gibt es auch einen Spielplatz und viele Kinderfahrzeuge wie Bobbycars und Dreiräder (Tierpark Teltow: Kastanienstraße 13-19. Tel. 0171 3861763, tiergarten-teltow.de. Geöffnet täglich 10-17 Uhr, auch Silvester und am zweiten Weihnachtsfeiertag, Heiligabend 10-16 Uhr. Am ersten Weihnachtsfeiertag und Neujahr ist der Park geschlossen. Eintritt 4,50, ermäßigt 3,50 Euro).