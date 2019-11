Griseldis Schleicher lacht herzlich. „Da steht, dass wir Plätze frei haben?", fragt die Leiterin Kita Vorbergstraße in Schöneberg. „Das überrascht mich sehr." Schleicher hat noch gar nicht reingeschaut in den neuen Kita-Navigator, den die Berliner Bildungsverwaltung am Mittwochfrüh freigeschaltet hat. Das Angebot kita-navigator.berlin.de soll Eltern - online und per App - die Suche nach einem Kitaplatz erleichtern.

Eine Stichprobe allerdings zeigt: Die meisten Kitas haben ein grünes Häkchen, das heißt: Plätze frei im November 2019. Die Realität sieht allerdings völlig anders aus.

So erklärt sich Griseldis Schleichers Lachen. „Wir haben nicht die volle Auslastung, das stimmt“, sagt sie. Die große Kita an der Vorbergstraße hat eine Betriebserlaubnis für 153 Kinder, derzeit könne sie allerdings nur 120 Kinder betreuen - weil sie partout kein Personal findet. „Vielleicht werden die Plätze deswegen frei angezeigt“, sagt Schleicher.

Bei einem Rundruf in mehreren Kitas in der Umgebung zeigt sich ein ähnliches Bild: Keine der grün angezeigten Kitas im kinderreichen Akazienkiez hat derzeit tatsächlich einen Platz frei, die meisten nicht einmal im nächsten Jahr. „Wir sind froh, wenn wir überhaupt noch die vielen Geschwisterkinder unterkriegen können", heißt es mehrfach.

Wie sollen die Kitas den zusätzlichen Verwaltungsaufwand schaffen?

Die Idee hinter dem Kita-Navigator ist durchaus vernünftig: Mit dem zentralen System soll verhindert werden, dass sich Eltern auf alle Wartelisten der Kitas im Einzugsgebiet setzen lassen. Die handschriftlichen Wartelisten sollen ersetzt werden. „Die Entscheidung, ob ein Kind in einer Kita aufgenommen wird, trifft weiterhin die Kita-Leitung“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) beim Start des Angebots am Mittwoch. „Er ist jedoch keine zentrale Platzvergabe.“

Und hier liegt das Problem: Wenn die Kitas weiterhin selbst entscheiden, wird das Wartelistenproblem nicht gelöst werden können. Der Navigator kann dann lediglich - wie auch Scheeres betont - eine Überblick über das Kita-Angebot liefern. Eltern könnten mit Hilfe des Navigators Schritte wie die Kontaktaufnahme mit der Kita und den Antrag für den Kita-Gutschein online organisieren.

Diesen Überblick gab es bislang nicht. Das Portal bietet eine gut funktionierende Suche nach Standort, aber auch Parameter wie pädagogisches Konzept, Altersstruktur, Öffnungszeiten, thematische Schwerpunkte und Mehrsprachigkeit können als Kriterien ausgewählt werden. Die Angebote im Umkreis können zudem miteinander verglichen werden.

Jörg Nolte, Geschäftsführer der IHK Berlin, nennt den Kita-Navigator einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. „Die dringlichste Aufgabe bleibt aber die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen in ausreichender Anzahl.“ Nolte wies auf eine Umfrage hin, nach der Fachkräfte in Berlin häufig ihre Elternzeit verlängerten, weil der Kitaplatz nicht zum gewünschten Termin verfügbar gewesen sei. In der Berliner Realität trifft das meistens die Frauen, denen der Berufseinstieg dadurch erschwert wird.

Auf den Internetseiten der Kitas steht: Wir haben keine Plätze frei

Für die Kitas könnte das Angebot im Gegenteil zu noch mehr Anfragen führen: Die vielen grünen Häkchen auf der Seite des Kita-Navigators, übersichtlich mit Telefonnummern und Mail-Adressen präsentiert, regen dazu an, bei den Kitas anzurufen. „Jetzt muss ich wahrscheinlich noch mehr Leute am Telefon enttäuschen“, sagt eine Kita-Leiterin resigniert. Schon jetzt verbringe sie sehr viel Zeit damit, Eltern zu vertrösten. „Es ist nicht so, dass mir das Spaß macht. Und es bindet sehr viel Arbeitskraft, die ich gern für die Kinder frei hätte.“

Mehr zum Thema Senat stellt klar Belohnungen für Kitaplätze sind nicht erlaubt

Denn auf den Internetseiten der meisten Kitas nämlich findet sich gut sichtbar, häufig rot und fett markiert, weiterhin der Hinweis: Wir haben derzeit keine Plätze frei.