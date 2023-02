Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Montagmorgen mit Verkehrsblockaden in Berlin erneut für mehr Klimaschutz protestiert. Wie ein dpa-Reporter berichtete, kam es während einer Blockade am Montag auch zu Auseinandersetzungen. Etwa fünf Autofahrer aus unterschiedlichen Autos beschimpften demnach die Aktivisten am Messedamm, schubsten sie teilweise und versuchten, einen festgeklebten Aktivisten von der Straße zu zerren. Die Polizei hatte am Morgen zunächst keine Informationen über körperliche Auseinandersetzungen, wie ein Sprecher sagte.

Gegen 8.15 Uhr hatten sich am Rathenauplatz vier Menschen auf der Straße und weitere sechs auf dem Gehweg festgeklebt, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mitteilte. Zudem hatten sich auf der Neuen Kantstraße auf ICC-Höhe acht Menschen auf die Fahrbahn geklebt und damit den Verkehr blockiert.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) informierte am Montagmorgen außerdem über eine Blockade an der A100-Ausfahrt Messedamm. Fotos der Deutschen Presseagentur zeigen Klimaaktivisten in orangefarbenen Warnwesten bei Schnee an zwei Ausfahrten der großen Kreuzung am ICC sitzen, auch die Polizei war vor Ort. Eine weitere Verkehrsblockade meldete die VIZ an der A111 stadteinwärts an der Ausfahrt Heckerdamm.

Nach Angaben der Polizei waren am Messedamm und auf dem Rathenauplatz mehrere Fahrstreifen blockiert, auf dem Heckerdamm wurde der Verkehr komplett umgeleitet.

An Autobahnausfahrten der A100 und A115 haben sich gegen am Morgen mehrere Aktivisten der „Letzten Generation“ festgeklebt. © dpa/Jörg Carstensen

Zuvor hatte die „Letzte Generation“ die Straßenblockaden in einer Pressemitteilung angekündigt. Darin gaben die Klimaaktivist:innen an, sich an drei Orten in Berlin auf Autobahnausfahrten festzukleben: an der A100 am Messedamm Ecke Halenseestraße, an der A100 am Kurfürstendamm Ecke Kreuzung Schwarzbacher Straße (die sich unweit des Rathenauplatzes befindet) sowie an der A111 am Heckerdamm.

Nach eigenen Angaben trugen sie Schilder bei sich, auf denen Artikel 20a des Grundgesetzes abgedruckt war. Damit forderten sie die Regierung auf, als Notfallsitzung gegen die Klimakrise einen „Gesellschaftsrat zum Schutz unserer Lebensgrundlagen“ einzuberufen, wie es hieß. Die Störaktionen in Berlin seien Teil von Protestaktionen im gesamten Bundesgebiet.

Artikel 20a des Grundgesetzes besagt: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) teilte mit, die „Letzte Generation“ verursache damit „mutwillig Staus“ und greife in die Bewegungsfreiheit Tausender Menschen ein. „Spätestens seit dem Wochenende weiß jeder, dass die vorgegebenen Ziele scheinheilig missbraucht werden, um als hierarchisch strukturierte kriminelle Organisation unseren demokratischen Zusammenhalt anzugreifen“, erklärte GdP-Sprecher Benjamin Jendro. (mit dpa)

