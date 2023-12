Klimaterror wegen A100-Ausbau in Berlin Linksextremisten verübten Brandanschlag auf Betonwerk in Kreuzberg

Am frühen Mittwochmorgen rückte die Berliner Feuerwehr zum Schleusenufer in Kreuzberg aus. Auf dem Gelände eines Betonherstellers bekämpften fast 50 Einsatzkräfte einen Brand. Am Nachmittag ist auf der Plattform „indymedia“ ein anonymes Bekennerschreiben aufgetaucht. Auf der Plattform bekennen sich in der Regel Linksextremisten zu ihren Taten.

Als Grund für den extremistischen Anschlag wird unter anderem angeführt, dass das Unternehmen an Verlängerung der A100 beteiligt ist. „So auch an der umstrittenen Erweiterung der Berliner Stadtautobahn A100. Ein 560 Millionen Euro Grab, das uns die Regierung vor die Tür geklotzt hat.“, erklärten die Verfasser in ihrem Bekennerschreiben.

Die bisherigen Bemühungen der Klimabewegung sind den extremistischen Verfassern offensichtlich zu friedlich. „Wohl gemeinte Bitten“ an die Politik zu stellen, lehnen sie ab. Das Schreiben erweckt den Anschein, als ob politische Erfolge von Protestbewegungen nur durch Gewalt erzwungen worden wären. Als Beispiel wird in dem Schreiben unter anderem die Sabotage der Bahninfrastruktur während der Castortransporte benannt.

Der Anschlag hat aber jedoch eine weitere politische Komponente. Nach Auskunft der Verfasser sei der Hersteller mit dem aufgekauften Tochterunternehmen „Readymix“ an der Errichtung von militärischen Kontrollpunkten im Westjordanland beteiligt und damit ein Profiteur vom Nahost-Konflikt. Außerdem heißt es im Schreiben, dass sich das Unternehmen damit „zum Handlanger und Verbündeten der extrem-rechten Politik Netanyahus und seiner religiös-fanatischen Anhänger*innen in den Siedlerkolonien“ mache.