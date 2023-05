Kochen für Obama – Forschen zu Verlierern Das sind unsere Berlinerinnen und Berliner der Woche

3 Bronze

Berlins neue Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) will die Arbeit in der Berliner Verwaltung attraktiver machen.

Cansel Kiziltepe, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, plädiert für ein -Vier-Tage-Woche-Modellprojekt für den öffentlichen Dienst. © dpa/Monika Skolimowska

Dem öffentlichen Dienst soll in einem Modellprojekt eine Vier-Tage-Woche (bei vollem Lohnausgleich) spendiert werden. Völlig neidfrei spendiert die Checkpoint-Redaktion dafür Bronze!

2 Silber

Ob auf Silbertablett serviert oder nicht – unsere Silbermedaille geht heute an Gastwirt Valter Mazza.

Edelgastronom Valter Mazza durfte am Dienstagabend Frau Merkel und einen „wichtigen Gast“ aus den USA bewirten. © privat

Er hatte die Ehre, Berlin-Besucher Barack Obama und Angela Merkel in seinem italienischen Edellokal Ponte mit Steinbutt und Spinatsalat zu bekochen. Und das ohne explizite Vorwarnung durch Stammgästin Merkel zu ihrer prominenten Begleitung. Solide geliefert!

1 Gold

Bénédicte Savoy forscht unter anderem zur Herkunft von Kunstobjekten und erhielt am Dienstag den Berliner Wissenschaftspreis. © dpa/Christoph Soeder

Gold wert ist die wissenschaftliche Arbeit von Bénédicte Savoy. Die französische Germanistin und Kunsthistorikerin ist Professorin an der Technischen Universität Berlin und forscht seit Jahren weltweit zur „Geschichte der Verlierer“.

Für ihre (oft auch unbequeme) Arbeit, unter anderem die Forschung zu den Berliner Humboldt-Brüdern und dem napoleonischen Kunstraub in Deutschland, erhielt sie diese Woche den Berliner Wissenschaftspreis. Bitte weiter so!

0 Blech

Unzählige Flaschen und Müll: der 1. Mai hinterließ teils „apokalyptische Zustände“. © dpa/Paul Zinken

Tanz in den Müll, hieß es trotz offiziell nicht stattfindendem Myfest am 1. Mai in Kreuzberg mal wieder. Die Revolution fiel aus und landete in der Blechtonne. Daneben allerdings landete tonnenweise Müll vom sorglos-feierwütigen Partyvolk, das im und um den Görlitzer Park maximal unpolitisch auf die Kacke haute.

Von „apokalyptischen Zuständen“ am Tag danach wurde berichtet. Ein Trauerspiel.