Kompromiss im Berliner Senat ausgehandelt Ab Mitte Februar sollen Geflüchtete aus Tegel-Hangars ausziehen

Die derzeit noch für die Unterbringung von Geflüchteten genutzten Hangars A und B des ehemaligen Flughafen Tegel sollen bis Mitte März freigezogen werden. Das will der Senat Tagesspiegel-Informationen zufolge am Dienstag beschließen. Damit endet ein Streit, in dessen Zentrum Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) und Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne) standen.

Ursprünglich hatte die Räumung der beiden Hangars bereits zum Jahreswechsel erfolgen sollen. Weil die Zahl der in Berlin ankommenden Geflüchteten aber hoch blieb, neue Unterkünfte nur schwer zu erschließen sind und die Anmietung von Turnhallen unter allen Umständen vermieden werden sollte, wurde ein entsprechender Senatsbeschluss aus dem Vorjahr schlicht übergangen.

Dem Vernehmen nach war der nun vorliegende Beschluss zwischen Weihnachten und Neujahr verhandelt worden. Eingeleitet werden soll der sukzessive Auszug der derzeit vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten in den Hangars untergebrachten Menschen ab Mitte Februar.

Ab Anfang März, so die Hoffnung, wird die vor allem in den Wintermonaten starke Fluchtbewegung langsam nachlassen. Dann soll es möglich sein, die täglich neu in der Stadt ankommenden Menschen auch ohne die für den Einzug der Berliner Hochschule für Technik vorgesehenen Hangars unterzubringen.

