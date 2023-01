Kreuzung in Mitte am Wochenende gesperrt Erster neuer Straßenzug am Berliner Molkenmarkt ist fertig

In Berlin-Mitte wird rund um den Molkenmarkt die autogerechte Stadt zurückgebaut. Am Montag wird die Grunerstraße direkt vor das Rote Rathaus verlegt. Richtung Mühlendamm muss dann erst links, dann sofort rechts abgebogen werden. An diesem Wochenende ist der gesamte Bereich voll gesperrt, auch der Tunnel am Alexanderplatz. Dies teilte die Verkehrsverwaltung mit.

Damit ist die erste wichtige Etappe bei der Umgestaltung erreicht, die nördlichen Fahrbahnen des Mühlendamms, der Spandauer Straße und der Grunerstraße sind nun fertiggestellt für den Verkehr in Richtung Westen.

Am Wochenende ist aber die gesamte Kreuzung gesperrt. Die Verkehrsverwaltung empfiehlt eine weiträumige Umfahrung über Karl-Liebknecht-Straße oder die Jannowitzbrücke. Umleitungen sind ausgeschildert. Anlieger können in das gesperrte Gebiet hineinfahren, zum Beispiel in das Parkhaus an der Stadtbahntrasse. Auch die BVG-Busse der Linien 200, 248 und 300 können passieren.

Die Umleitungen am Wochenende. © SenUVK

Die breite Piste der Grunerstraße aus DDR-Zeiten zwischen Tunnelende und Kreuzung Spandauer Straße verschwindet. Stattdessen wird der historische Straßenverlauf wieder angelegt. Auf den frei werdenden Flächen sollen Wohnungen entstehen.

Die Verkehrsführung ab Sonntagabend. © SenUVK

Zunächst wird Richtung Alexanderplatz noch ein Teil der alten Betonpiste genutzt, diese soll erst in der nächsten Bauphase verschwinden. Bis dahin können Autofahrer auf zwei Wegen Richtung Alex fahren.

Nach Angaben der Verwaltung soll die neue Straßenführung am Sonntagabend voraussichtlich um 18 Uhr geöffnet werden. Bis dahin gilt: In Fahrtrichtung West wird die Grunerstraße hinter der Alexanderstraße einschließlich des Straßentunnels gesperrt.

Ein Durchfahren der Spandauer Straße ist zwischen Grunerstraße und Rathausstraße nicht möglich. Die Jüdenstraße wird aus Fahrtrichtung Stralauer Straße zur Sackgasse. Der Mühlendamm wird hinter Breite Straße und Fischerinsel in Fahrtrichtung Ost komplett gesperrt.

