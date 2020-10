„Die Liebe meines Lebens wird mir genommen“, sagt Dirk Wöhler. Er ist Präsident des Berufsverbands „Discjockey“ und Mitorganisator Großdemonstration, die heute in Berlin stattfindet. Es ist die zweite Demonstration des Aktionsbündnisses "Alarmstufe Rot", das aus Verbänden der Veranstaltungsbranche besteht.

Die Vertreter des Berufszweigs beklagen massive Umsatzeinbrüche, weil viele Konzerte und Messen in der Pandemie ausfallen. Ein Großteil der nahezu 300.000 Beschäftigten in der Veranstaltungswirtschaft wüsste nicht, wie sie Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder bezahlen sollen, sagt Wöhler. Deswegen fordert „Alarmstufe Rot“ Maßnahmen zur Rettung der Branche in der Coronakrise.

Die Demonstration startet um 12 Uhr am Neptunbrunnen am Alexanderplatz in Mitte. Die Route des Demozuges soll über die Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, durch das Regierungsviertel, über die Paul-Löbe-Allee und die Yitzhak-Rabin-Straße zur Straße des 17. Juni verlaufen.

Bereits am 9. September fand eine Demonstration unter dem gleichen Motto statt, heute gibt es eine Neuauflage.

Die Veranstalter erwarten eine „fünfstellige Teilnehmerzahl“. Bei der Polizei angemeldet sind 6000 Teilnehmende.

Die Spandauer Straße in Mitte ist wegen des Demozugs bereits seit ca. 10.30 Uhr in beide Richtung zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Rathausstraße gesperrt. Auch die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße vor dem Brandenburger Tor bleiben bis zum Abend gesperrt.

Zusätzlich will das Bündnis mit einem Auto- und Lkw-Korso auf sich aufmerksam machen. Rund 400 Fahrzeuge werden nach Angaben der Veranstalter vom Olympischen Platz in Charlottenburg über den Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor fahren, wo es ab 14.30 Uhr eine Abschlusskundgebung geben soll.

„An dieser Stelle möchte ich mich schon mal bei allen Berlinerinnen und Berlinern entschuldigen, dass wir die Stadt lahmlegen“, sagt Wöhler bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag. Die Demonstration sei jedoch die einzige Möglichkeit, auf die Situation der Branche aufmerksam zu machen.

Roland Kaiser: „Ich habe Angst um Kolleginnen und Kollegen und junge Künstler“

Dass sie „in einer Pandemie nach Berlin kommen und demonstrieren müssen“ kreidet Wöhler den Bundesministern Olaf Scholz (Finanzen) und Peter Altmaier (Wirtschaft) an.

Das Aktionsbündnis fordert eine Ausweitung der finanziellen Überbrückungshilfen. Bisher sind diese auf 50.000 Euro im Monat für jedes Unternehmen gedeckelt.

Der Sänger Roland Kaiserbei der Pressekonferenz vor der Groß-Demo. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Dies reiche für viele Veranstaltungsunternehmer jedoch nicht, ihre Fixkosten, etwa für Personal, zu decken. Außerdem wünscht sich die Initiative eine rückwirkende Übernahme ihrer Ausfälle in den vergangenen acht Monaten, eine Ausfallabsicherung für abgesagte Events und eine Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes.

Viele Beschäftigte würden sich bereits beruflich umorientieren. Das beobachtet auch der Schlagersänger Roland Kaiser, der das Aktionsbündnis unterstützt. „Ich habe Angst um viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auf Touren zusammengearbeitet habe, um die jungen Künstler am Anfang ihrer Karriere“, sagt Kaiser. Die Branche dürfe nicht zum Kollateralschaden im Kampf gegen das Coronavirus werden.