Auch zwei Tage nach der umstrittenen Bootsdemonstration auf dem Kreuzberger Landwehrkanal gibt es viel Kritik an der Veranstaltung mit rund 3000 Teilnehmern auf und neben dem Wasser. Die Berliner Clubcommission hat die Teilnehmer aufgerufen, vorübergehend weniger Menschen zu treffen.

„Um das Risiko einer Ausbreitung einer möglichen Infektion zu unterbinden, bitten wir alle Teilnehmer*Innen der Demo ihre sozialen Kontakte in den nächsten 14 Tagen auf ein Minimum einzuschränken - insbesondere beim Umgang mit älteren oder kranken Menschen“, teilte das Gremium in sozialen Medien mit.

Eigentlich sollte den Veranstaltern zufolge auf die Bedrohung der Clubkultur aufmerksam gemacht werden. Eine "gute Intention", teilte die Clubcommission mit, aber letztlich habe man den Clubs mit der Party-Demo eher geschadet. "Diese Demonstration steht leider im völligen Kontrast zu unseren Bemühungen im Rahmen unserer United We Stream Kampagne, Bewusstsein zu schaffen und Social Distancing einzuhalten."

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de]

Bei der Veranstaltung war kein Abstand eingehalten und kein Mundschutz getragen worden. Stattdessen hatten die Teilnehmer ihre "Abschlusskundgebung" mit lauter Musik vor dem Urban-Krankenhaus abgehalten. Dafür entschuldigten sich die Veranstalter, das Kollektiv "Rebellion der Träumer", später. Das hätten wir und die anderen beteiligten Akteure besser machen müssen."

Kaum noch Wasser zwischen all den Booten. Foto: AFP

Scharfe Kritik kam am Dienstag auch von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci. „Ich bin entsetzt über die Bilder vom Wochenende in Berlin. Party und Pandemie passt überhaupt nicht“, teilte die SPD-Politikerin mit.

"Es ist nicht die Zeit für Partys"

„Ich habe Verständnis für die schwierige wirtschaftliche Lage der Clubs. Dafür gibt es finanzielle Hilfen. Aber das, was am Wochenende auf dem Landwehrkanal passierte, ist in Pandemiezeiten grob fahrlässig“, sagte Kalayci. „Ich habe es am Anfang der Pandemie gesagt und sage es heute, es ist nicht die Zeit für Partys. Das Virus ist nach wie vor da und eine Gefahr für die Gesundheit aller Menschen“, so die Gesundheitssenatorin.

Sie appelliere deshalb an die Vernunft der Club- und Partyfreunde. Die Partyszene und die Clubs seien in Berlin die Hotspots zu Beginn der Ausbreitung des Coronavirus gewesen. „Es war richtig und wichtig diese frühzeitig zu schließen, um die schnelle und unkontrollierte Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Das ist uns in Berlin gelungen.“

Mehr zum Thema Party statt Demonstration Polizei beendet Techno-Rave in Kreuzberg mit 3000 Teilnehmern

Auch der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Florian Kluckert meldete sich erneut kritisch zu Wort: "Die Veranstaltung zeigte deutlich, dass die Politik wohl kaum verantworten kann Clubs wieder zu öffnen, solange die Besucher zu Eigenverantwortung weder bereit noch in der Lage sind." Die Party sei ein Schlag für alle, die sich an die Regeln halten würden. (mit dpa)