Kühles Licht im Bötzowviertel Demnächst werden die alten DDR-Laternen durch neue LED-Leuchten ersetzt

Im Bötzowviertel in Prenzlauer Berg wird bald ein anderes Licht brennen: Mehr als 300 alte DDR-Laternen werden gegen neue ausgetauscht – künftig leuchtet kühleres LED-Licht in den Altbaustraßen, ob Anton-Saefkow-Straße, Bernhard-Lichtenberg-Straße, Bötzowstraße, Dietrich-Bonhoeffer-Straße.

Das geht aus einer ganz aktuellen Ausschreibung von „Stromnetz Berlin Gmbh“ hervor, die dem Pankow-Newsletter vorliegt.

„Die zu demontierenden Leuchten haben ein Alter von bis zu 45 Jahre. Daher ist mit festsitzenden Leuchten und korrodierten Schrauben zu rechnen“, heißt es in den Papieren zum Zustand der alten DDR-Leuchten. Und: „Die Maste sind großteils aus Beton und über 40 Jahre im Straßenland. Es muss mit Bruch bei der Demontage gerechnet werden.“

Los geht’s im Dezember

Die Ausführung soll demnach im Dezember 2023 starten und im Juni 2025 beendet sein. Künftig kommen für die Straßenbeleuchtung „dekorative LED-Mastaufsatzleuchten in Höhen von fünf Metern zum Einsatz.“ Die Aufgabe wird zur echten Fummelarbeit: „An den Masten sind eine Vielzahl von Schildern befestigt, die an die neuen Anlagen umgesetzt werden müssen“ – von Straßenschildern über Werbetafeln bis Papierkörben der BSR. Die Lage der neuen Laternen finden Sie hier in der Ausschreibung.

