Kulinarischer Kalender Die besten Events des Monats

So viel zu essen, so wenig Zeit. Im Oktober häufen sich die spannenden Veranstaltungen in der Stadt. Was los ist und wo es sich hinzugehen lohnt, verraten wir hier.

Bis 7. Oktober: Sake Week

Sommeliers lieben ihn, Barkeeper sowieso: Ob als Essensbegleiter oder als Basis für Cocktails, Sake gehört gerade zu den ganz großen Getränketrends. Mit der „Sake Week“ hat der vergorene Reistrank aus Japan sogar sein eigenes Festival. Highlights in diesem Jahr: ein Tasting mit saisonalen Sorten im Sake Kontor (6. 10.) und der Braukurs für den milchig fruchtigen Doburoku-Sake beim Berliner Chefauskenner für alles Fermentierte, Markus Shimizu von „Mimi Ferments“ (7. 10.).

Darüber hinaus machen viele Restaurants besondere Flaschen auf, etwa das „Oukan“, „Kochu Karu“ oder das „Bonvivant Cocktail Bistro“. Wer die Woche in Hamburg, München, Wien oder Bratislava sein sollte, hat Glück: Dort finden ebenfalls Veranstaltungen statt.

7.–9. Oktober: Cheese Berlin

Besuch bekommt die „Cheese Berlin“ dieses Jahr u.a. aus dem Bregenzer Wald und aus Anatolien, aus Belgien und Brandenburg. Was Käse angeht, ist es das entscheidende Wochenende des Jahres. Freitag und Samstag gibt es einzelne Veranstaltungen in der „Markthalle 9“, am Sonntag findet von 11–18 Uhr der große Markt statt. Der Eintritt kostet 5 Euro. Eine Tour von Stand zu Stand mit Weinbegleitung von der Weinhandlung Suff gibt's für 15 Euro.

Markthalle, Eisenbahnstr. 42/43, Kreuzberg

9. Oktober: Pink Ribbon Brunch

Für einen guten Zweck schmeckt's doch gleich noch besser. Etwa beim Brunch im nach allen Regeln der Kunst aufgebrezelten „Frederick’s“ am Potsdamer Platz. Auf die Teller kommen diesen Sonntag etwa Rösti mit Räucherlachs und Crème fraîche, Eggs Benedict, Shakshuka und French Toast, die Bar reicht dazu Mimosas, Cremant und vieles mehr.

Alles für den guten Zweck: Beim Red Ribbon Brunch im Fredericks geht ein Teil der Erlöse an eine Kampagne gegen Brustkrebs. © Nils Hasenau

Von den 39 Euro, die das Vergnügen kostet, gehen 5 Euro an die Brustkrebskampagne „Pink Ribbon“, die über Vorsorge, Früherkennung und ein Leben mit der Krankheit aufklärt. Mit von der Partie ist TV-Moderatorin Tanja Bülter, als Botschafterin der gemeinnützigen Organisation. Los geht’s um 11 Uhr.

Frederick’s, Bellevuestr. 1, Tiergarten

10.-16.10. Berlin Food Week

Das erste kulinarische Großevent im Oktober ist die „Berlin Food Week“, die wieder über die ganze Stadt verteilt stattfindet (und sogar im Rest Deutschlands). Im „House of Food“ im „Bikinihaus“ kann man sich am 14. und 15. 10. über Trends informieren, Start-ups präsentieren dort ihre Produkte (Eintritt frei). Das Stadtmenü, an dem Restaurants wie das „Pots“, „Cordo“ oder „Estelle Dining“ teilnehmen, bringt einen auf den neuesten Stand der Gemüse- und New-Meat-Küche.

Niemand macht schönere Pralinen als Kristiane Kegelmann von „Pars“. © Timm Brockfeld

Und in der „Miele Cooking School“ gibt's in der Woche abends Kochkurse, etwa von Restaurants wie dem „Tiffin“ und am Samstag Workshops: von Pralinen (mit Kristiane Kegelmann von „Pars“) bis Tortillas (von Francisco Hernandez, La Ola).

27. Oktober - 6. November: Eat Berlin

Das zweite kulinarische Großevent startet dann zwei Wochen später. Viele Veranstaltungen der „Eat Berlin“ sind schon ausgebucht, aber für ein paar Perlen bekommt man noch Tickets. Etwa für den Abend im „Nobelhart & Schmutzig“, an dem ausnahmsweise nicht Billy Wagner die Weine ausschenkt, sondern die Starbrenner Matthias Sievert (Spiritus Rex) und Johannes Kolonko (Destillerie Kolonko) eine Schnapsbegleitung anbieten (2.11.).

Christian Hümbs ist ein Vordenker der Patisserie. © eat berlin

Ein Star ist auch Christian Hümbs, der Patissier ist zu Gast beim High Tea im „Orania“ (6.11.). Und auch der Tagesspiegel gibt sich die Ehre. Zum traditionellen Checkpoint-Abend liefert Lorenz Marold die Textbegleitung zum Menü von Alexander Koppe (Skykitchen) und Christopher Kümper (Patio).

