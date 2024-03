Kurze Verfolgungsjagd in Prenzlauer Berg Berliner Polizei nimmt Mann mit gestohlenem Auto fest

Nach einer versuchten Flucht mit einem gestohlenen Fahrzeug in Prenzlauer Berg hat die Berliner Polizei am Dienstagmittag einen unter Drogen stehenden Mann festgenommen. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.

In der Dänenstraße, in der Nähe der Schönhauser Allee, hielten Zivilfahnder einen Opel für eine allgemeine Verkehrskontrolle an. Die darauffolgende Reaktion des 36-jährigen Autofahrers: volles Tempo und eine Flucht in Richtung der Schönhauser Allee. Doch seine Fahrt dauerte nicht lang an. Noch in der Dänenstraße fuhr der Verdächtige gegen eine Baustellenabsperrung, heißt es von der Polizei.

Kurz darauf sprang er aus dem Fluchtfahrzeug und versuchte davonzulaufen. Die Beamten konnten den Mann jedoch festnehmen, woraufhin er den Polizisten direkt mitteilte, kurz vor der Fahrt Drogen konsumiert zu haben. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Fahnder fest, dass sowohl das Fahrzeug als auch die Kennzeichen vor einigen Wochen gestohlen wurden.

Polizei findet mehrere Drogen im Auto

Die Polizisten erhielten der Mitteilung zufolge kurzerhand einen Durchsuchungsbeschluss für das Auto und fanden mutmaßliches Diebesgut, ein Messer und eine Sturmhaube. Auch Drogen waren dabei. Der Verdächtige trug in seiner Umhängetasche mutmaßlich Kokain und Crack.

Das Auto wurde mitsamt der Kennzeichen von der Berliner Polizei sichergestellt. Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen und anschließend dem zuständigen Fachkommissariat übergeben. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Verdachts von Diebstählen von Kraftfahrzeugen und Kennzeichen. Allein für den Diebstahl von Kennzeichen drohen bis zu fünf Jahre Haft.