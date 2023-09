Landesparteitag am Samstag Berliner CDU wählt eigenen Vorstand neu

Die Berliner CDU wählt auf einem Parteitag am Samstag (ab 10.00 Uhr) ihren Landesvorstand neu. Parteichef Kai Wegner (50), der seit April Berlins Regierender Bürgermeister ist, kandidiert erneut. Seine Wiederwahl gilt als sicher.

Neue Generalsekretärin soll auf Vorschlag Wegners die Bundestagsabgeordnete Ottilie Klein (39) werden. Im Falle ihrer Wahl würde sie Stefan Evers ablösen, der seit 2016 amtierte und nun Finanzsenator im schwarz-roten Berliner Senat ist. Der Politiker soll einer der vier stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden werden.

Wegner ist seit Mai 2019 CDU-Chef in Berlin. Bei der Wiederholungswahl im Februar dieses Jahres führte er die CDU nach langen Jahren in der Opposition wieder an die Macht. Mit Wegner stellt die Partei erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder einen Regierenden Bürgermeister.

Klein gilt in der Berliner CDU als großes politisches Talent. Sie stammt aus Baden-Württemberg, ihre Eltern wanderten in den 80er Jahren als Russlanddeutsche aus der damaligen Sowjetunion aus. Klein trat 2016 in die CDU ein und ist seit 2017 im Vorstand des Berliner Kreisverbandes Mitte. 2019 rückte sie in das Präsidium der Landes-CDU auf. Hier fungierte sie bislang als Mitgliederbeauftragte. Im September 2021 wurde sie in den Bundestag gewählt. (dpa)