Diese Jugendlichen haben in Berlin das Sagen Landesschülerausschuss wählt neuen Vorstand

In der ersten Sitzung des Landesschülerausschusses (LSA) im neuen Jahr wurde Aimo Görne abermals zum Landesschülersprecher gewählt. Dies gab die neue Sprecherin Jolina Leuschner bekannt.

Der 18-jährige Görne besucht den Abiturjahrgang der Paula Fürst Gemeinschaftsschule in Charlottenburg und möchte in seiner Amtszeit den Fokus auf einen stärkeren Austausch mit „politischen Playern, sowie anderen Interessenvertretungen und Initiativen“ richten.

Ein weiteres „Herzensthema“ Görnes sei das Anlernen der Neulinge im Vorstand und die Schaffung besserer Strukturen zum Wissenstransfer zwischen alten und neuen Mitgliedern, teilte Leuschner mit. Für ihn seien besonders die neuesten Pisa-Ergebnisse „ein Zeichen für die große Bildungskrise, in der sich Berlin beziehungsweise die Bundesrepublik befindet“. Zuletzt hatte sich Görne auch zum Thema Schulreinigung zu Wort gemeldet.

360.000 Schülerinnen und Schüler zählt die Hauptstadt.

Jolina Leuschner geht in die elfte Klasse der Grünauer Gemeinschaftsschule. Ein weiteres Mitglied im neuen Vorstand ist Dade Neinaß als Koordinator für Inneres. Er besucht die Oberstufe des Max-Planck-Gymnasiums in Mitte. Komplettiert wird der Vorstand durch Orcun Ilter als neuer und alter Koordinator für Finanzen und Recht. Er ist Schüler des zehnten Jahrgangs des Gabriele-von-Bülow-Gymnasiums in Reinickendorf.

Ein dreistufiges Wahlsystem von der Basis zum Vorstand

Der Landesschülerausschuss berät die Politik und mischt sich in Debatten ein. Auf seiner Homepage heißt es, er sei „die einzige demokratische Vertretung der rund 380.000 Schülerinnen und Schüler Berlins und somit als Interessenvertretung die „erste Anlaufstelle für Presse und Politik“. Er versuche, „die Stimme der Jugend in die bildungspolitische Landschaft zu integrieren“.

Der LSA besteht aus jeweils zwei Mitgliedern, die aus den bezirklichen Schülervertretungen gewählt werden. Er wählt den Vorstand. Die Bezirksschülerausschüsse wiederum wird durch die Schulen gewählt.