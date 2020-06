Festivals sind nach Angaben der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Brandenburg besonders schwer von den Folgen des Lockdowns betroffen. So würden die Festivalbetreiber nach einer Hochrechnungen einen Schaden von bis zu 12 Millionen Euro erleiden und der geschätzte Einnahmeausfall belaufe sich auf bis zu 50 Millionen Euro. Derzeitige Nothilfe-Programme würden nicht ausreichen, um die Verluste abzufangen, hieß es heute im Kulturausschuss des Landtages in Potsdam.

(Mehr Details unten im Blog.)

Die Corona-Pandemie schlägt sich in der Zahl der Sterbefälle in Berlin bisher kaum nieder. Nach Berechnungen des Statistischen Landesamts blieb eine leicht erhöhte Sterblichkeit in Zusammenhang mit Covid-19 nach der aktuellen Datenlage auf einen kurzen Zeitraum von Ende März bis Mitte April beschränkt. Insgesamt starben in den Monaten Januar bis Mai aber 706 Menschen weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Corona-Krise bringt den Zeitplan fürs Milliardenprojekt Siemensstadt 2.0. durcheinander. Das berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau. Allein der Siemens-Konzern investiert 600 Millionen Euro in seinen neuen Campus, der bis 2030 in Etappen gebaut wird – mit Wohnungen, Start-ups, Forschung, Hotel und Cafés.

Am Mittwoch fällt die Sperrstunde für Berlins Gastronomen. Das beschloss der Senat am Dienstag in einer Sitzung, zuvor hatte bereits eine juristische Niederlage gedroht. Doch die Aufhebung der Sperrstunde dürfte viele Kneipiers nicht helfen, befürchtet der Branchenverband Dehoga. "Die vielen Gastronomen und die Hotels, die vom Tourismus leben, werden aber noch lange an dieser Krise zu knabbern haben", sagte der Berliner Dehoga-Hauptgeschäftsführer Thomas Lengfelder.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit hat die neuen Zahlen der Coronavirus-Infektionen in Berlin mitgeteilt. Demnach gibt es insgesamt 7.081 gemeldete Fälle, das sind 40 mehr als am Vortag. Derzeit gibt es 344 aktive Fälle (Montag: 341). Eine Person ist seit Montagabend verstorben. Damit steigt die Zahl der verstorbenen Covid-19-Patienten auf 206.

Alle Indikatoren der Corona-Ampel stehen weiterhin auf Grün. Die Reproduktionszahl „R“ ist leicht gestiegen und liegt aktuell bei 1,06.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

